Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riservano diverse novità. Nella puntata che andrà in onda giovedì 6 aprile su Rai 1, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) prenderà una decisione molto importante per il futuro del Paradiso Market e penserà subito a Vittorio come suo acquirente. L'imprenditore, però, non sarà tanto cordiale con Conti, anzi gli metterà pressione e lo spingerà a decidere in fretta. Contemporaneamente Adelaide Di Sant'Erasmo dovrà prepararsi a partire per raggiungere una sua cara amica malata e penserà di farsi accompagnare dal suo amato Marcello, ma all'improvviso verrà ostacolata dal suo maggiordomo.

Il Paradiso, puntata del 6 aprile: Umberto vuole vendere il Paradiso Market

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 6 aprile Umberto Guarnieri deciderà di vendere il Paradiso Market e cercherà di mettere Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in difficoltà.

Nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo scoprirà che la rivista per la quale ha lavorato per tanto tempo è in pericolo, ma inizialmente non saprà come agire. Adelaide, invece, sarà preoccupata dopo aver scoperto che una delle sue più care amiche sta morendo, così deciderà di partire immediatamente. La contessa penserà a Marcello Barbieri come suo accompagnatore, ma Italo le consiglierà di intraprendere il viaggio da sola. In seguito Ezio verrà ad appurare i veri motivi che hanno spinto Marco e Stefania a lasciarsi, mentre Maria sarà sempre più confusa.

Francesco dichiara il suo amore a Maria

Dopo il ritorno inaspettato di Marco di Sant'Erasmo a Milano, Ezio e Veronica saranno sconvolti e ben presto però scopriranno tutta la verità sulla sua presenza a Milano. Nel frattempo per Vito non sarà così facile farsi perdonare da Maria, visto che la donna non avrà la minima intenzione di ascoltarlo.

Mentre Francesco sarà pronto a dichiarare amore alla giovane Puglisi e lo farà scrivendole una lettera. Adelaide penserà seriamente ai consigli ricevuti dal suo maggiordomo Italo e comincerà a valutare di partire da sola. Marco, invece, sarà desideroso di fare qualcosa per salvare la sua amata rivista e mediterà un piano che includerà anche la partecipazione di Tancredi.

Marcello organizza il viaggio con Adelaide

Marcello comincerà a organizzare il viaggio all'estero per accompagnare Adelaide dalla sua amica, ma la contessa non avrà ancora le idee chiare sul da farsi. In realtà Barbieri dovrà prepararsi a ricevere una grossa delusione dalla Contessa Di Sant'Erasmo, ma non avrà neanche il tempo di affrontarla faccia a faccia.