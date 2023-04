Sta per calare il sipario su questa settima stagione de Il Paradiso delle signore e le anticipazioni dei giorni 4 e 5 maggio rivelano che sul finale ci saranno molte novità. Matilde e Vittorio si riavvicineranno, suscitando un grosso moto di stizza da parte di Tancredi. Successivamente, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo locale, il direttore Conti sparirà nel nulla. Per Marcello, invece, il ritorno a Milano sarà avvolto dal mistero di Adelaide e da una notizia riguardante la sua ex. Mentre Salvatore si accingerà a fare una proposta a Elvira, Maria dovrà prendere una dura decisione riguardante la sua carriera.

Il Paradiso delle signore episodio 4/5: Marcello ritorna, Maria prende una decisione su Vito

Nell'episodio di giovedì 4 maggio, i fan de Il Paradiso delle Signore rivedranno Marcello Barbieri. Quest'ultimo si è assentato per un breve periodo di tempo per rintracciare la contessa Di Sant'Erasmo. Una volta rientrato nel capoluogo lombardo, Marcello custodirà con sé il misterioso segreto di Adelaide, senza farne parola a nessuno.

Maria verrà a sapere che il suo futuro marito ha incontrato delle difficoltà professionali legate all'azienda australiana. Per tale ragione la nuova stilista del grande magazzino milanese dovrà decidere se seguire Vito Lamantia all'estero o rimanere a Milano.

Inaugurata Galleria Milano Moda, Tancredi irritato

Galleria Milano Moda dà il via all'inaugurazione e Vittorio Conti non potrà non augurare il meglio a Matilde. I due si ritroveranno ad accorciare le distanze, finendo per irritare Tancredi Di Sant'Erasmo. Nel frattempo Marco romperà ogni indugio e, credendo che Roberto stia tradendo Gemma, lo affronterà.

Il fratello di Tancredi non ci andrà piano con il pubblicitario, in quanto arriverà al punto di minacciare di rivelare tutto alla sua sposa.

Il Paradiso delle signore puntata 5/5: Marco si dichiara a Gemma

Nell'ultimo appuntamento stagionale de Il Paradiso delle signore, in programma venerdì 5 maggio, si vedrà Gemma Zanatta ricevere una sorprendente dichiarazione d'amore da parte del suo ex Marco.

Dopo che quest'ultimo avrà ammesso di provare ancora dei forti sentimenti per lei, Gemma gli dirà di essere proprio lui il padre del nascituro che porta in grembo. Come reagirà Marco alla notizia? Intanto i soci della Caffetteria dovranno fare i conti con delle novità.

La scomparsa di Vittorio e la scoperta di Marcello

Nel dettaglio, Marcello rivedrà Ludovica e scoprirà che in sua assenza si è sposata con Ferdinando Torrebruna. Salvatore, invece, dopo aver capito di essere interessato a Elvira, la inviterà ad un appuntamento. E mentre di fronte al Paradiso delle signore splenderà l'insegna del nuovo grande magazzino rivale, Vittorio Conti osserverà l'inaugurazione ma poi scomparirà nel nulla.