Mancano poche ore alla messa in onda di un'attesissima puntata di U&D: giovedì 27 aprile, infatti, i telespettatori assisteranno ad una furiosa lite tra Armando e Aurora ma non alla rissa che Incarnato ha fatto con Riccardo Guarnieri poco dopo. Del "corpo a corpo" tra i cavalieri del Trono Over si è saputo grazie alle anticipazioni della registrazione di sabato scorso, le stesse che precisato che è stata Maria De Filippi ad obbligare i due a stringersi la mano dopo lo scontro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La puntata di U&D del 27/04 inizierà con l'indagine di Aurora sul privato di Armando: la dama ha contattato Lucrezia, ex frequentazione del napoletano, per capire se c'è ancora un flirt in corso all'insaputa della redazione.

Questa mossa di Tropea darà il via ad una discussione lunghissima nella quale si intrometteranno tanti protagonisti del cast: Riccardo, in particolare, non perderà l'occasione per punzecchiare il collega di parterre sul reale motivo per il quale partecipa al dating-show, a suo avviso non quello di trovare l'anima gemella.

Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche giorno, dunque, fanno sapere che i cavalieri sono arrivati al punto di mettersi le mani addosso: chi era agli Elios in quel frangente, non è riuscito ad intervenire in tempo per evitare una breve ma intensa rissa tra i due storici "antagonisti".

Il gesto della presentatrice di U&D

Lo scontro fisico tra Incarnato e Guarnieri non sarà trasmesso in tv al 99%: un parere che i fan del dating-show hanno condiviso in questi giorni, è che la redazione sicuramente censurerà la rissa che ha animato l'ultima registrazione.

Il taglio che sarà fatto in fase di montaggio, però, non ha impedito ai telespettatori di commentare sia il momento in sé che le reazioni che hanno avuto gli altri protagonisti del cast nel vedere Armando e Riccardo mettersi le mani addosso.

Un'anticipazione che sta impazzando in rete dallo scorso weekend, ad esempio, informa i curiosi dell'atteggiamento che ha assunto Maria De Filippi di fronte al "corpo a corpo" che c'è stato in studio durante le riprese.

La padrona di casa non ha apprezzato il comportamento aggressivo dei cavalieri del Trono Over e, dopo averlo fatto presente, ha imposto ad entrambi di fare la pace con un gesto pubblico.

Armando e Riccardo, dunque, si sono stretti la mano solo perché sono stati "obbligati" dalla conduttrice: l'astio trai due, infatti, rimane e potrebbe tornare a galla nelle prossime puntate.

Attesa per le registrazioni di U&D

Le puntate di U&D che andranno in onda tra oggi e domani, dunque, saranno incentrate su Armando e sulle liti che ha avuto con alcuni membri del cast nell'ultima registrazione che c'è stata fino ad ora.

Le prossime riprese del dating-show, infatti, si svolgeranno sabato 29 e domenica 30 aprile e saranno tra le ultime di questa lunga ma fortunata edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori andranno in vacanza tra la fine di maggio e l'inizio di giugno: per circa tre mesi, infatti, la trasmissione che permette a giovani e non di trovare l'amore lascerà spazio ad una soap opera o a film scelti dalla rete.

Durante l'estate, però, non mancheranno le indiscrezioni sui protagonisti che animeranno la prossima stagione: nel Trono Over potrebbero esserci conferme ma anche nuovi arrivi, mentre nel Classico saranno tutte new entry.

Stanno già circolando i nomi di alcuni possibili tronisti di settembre, come quelli degli ex corteggiatori Alessio Campoli ("non scelta" di Lavinia Mauro), Alice Barisciani e Chiara Rabbi.