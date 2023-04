Al Paradiso delle signore 7, le sorprese non finiscono mai e presto le trame si concentreranno sull'incendio del mobilificio di Tancredi che, per salvare sua moglie, è rimasto ferito ad una gamba. In particolare, le anticipazioni della puntata di mercoledì 12 aprile spiegano che Marco inizierà a sospettare di suo fratello che non riuscirà a fare pace con il passato. Le preoccupazioni del giornalista non lasceranno indifferente Gemma che si avvicinerà nuovamente a lui e lo sosterrà. Nel frattempo, Vito deciderà di partire per l'Australia vista la freddezza di Maria di fronte al suo ennesimo tentativo di riconquistarla.

Infine, Salvatore consiglierà a Marcello di essere cauto con Ludovica e non lasciarsi prendere dall'entusiasmo del momento.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Tancredi tormentato dal ricordo dell'incendio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 12 aprile raccontano che, in primo piano, tornerà il passato di Tancredi e della sua azienda di famiglia. Dopo aver accusato un malore, infatti, l'imprenditore continuerà a non darsi pace per l'incendio avvenuto al mobilificio tempo prima e questo suo atteggiamento desterà dei dubbi in Marco. Inoltre, dopo aver parlato con Matilde, Vittorio si lascerà sfuggire con il giornalista un particolare che lo farà riflettere molto. Marco inizierà a sospettare fortemente di un coinvolgimento di Tancredi nell'incendio.

Anticipazioni puntata di mercoledì 12 aprile: Gemma starà vicina a Marco

La puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 12 aprile vedrà al centro delle scene un piccolo riavvicinamento tra Gemma e Marco. La signorina Zanatta, infatti, vedrà il suo ex molto preoccupato per suo fratello e gli starà vicino in questo momento difficile.

Per Vito e Maria, invece, non ci sarà nessun accorciamento delle distanze e, dopo l'ennesimo tentativo fallito, il contabile deciderà che la cosa più giusta da fare sia voltare pagina con il passato e trasferirsi in Australia.

Salvatore consiglierà a Marcello di essere prudente con Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nella puntata che sarà trasmessa mercoledì 12 aprile su Rai 1, in primo piano ci saranno anche Ludovica e Marcello.

Complice anche l'assenza di Adelaide, Marcello e Ludovica sembreranno ritrovare l'armonia di un tempo e questo potrebbe essere il segnale di un nuovo inizio. A mitigare gli animi ci penserà Salvatore che consiglierà a Marcello di non lasciarsi prendere troppo dal momento e dai bei ricordo vissuti con Ludovica ed essere cauto. Amato, infatti, avrà timore che Barbieri possa andare incontro ad un'altra pesante delusione.