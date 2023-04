La settima stagione de Il Paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nei prossimi episodi Marco sarà molto irritato e accuserà Roberto di essere un traditore, minacciandolo di raccontare tutto alla giovane Zanatta.

Dopo tale scontro, nella puntata del 4 maggio sarà proprio Gemma a bussare alla porta di Villa Guarnieri. Nel frattempo il segreto di Adelaide verrà alla luce, a scoprirlo è Marcello, che ha raggiunto la contessa a Ginevra.

Maria, invece, prende una decisione che avrà un determinante impatto sulla sua storia d'amore con Vito.

Marcello a Ginevra scopre il segreto di Adelaide

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7 raccontano che Roberto sarà sempre più dubbioso dell'evidente alchimia che c'è tra Gemma e Marco.

Lo stesso Sant'Erasmo, nell'episodio previsto per il 4 maggio, geloso di Landi, avrà un acceso scontro con lui, che finirà con pesanti accuse. Non contento, Marco minaccerà Roberto di raccontare tutto a Gemma che, a fronte di ciò, non accetterebbe di certo di sposarlo.

Nel frattempo, Vittorio augurerà a Matilde di intraprendere una proficua carriera al grande magazzino concorrente al Paradiso. I due saranno molto vicini e Tancredi non prenderà affatto bene la cosa.

Barbieri rientrerà a Milano e sarà molto soddisfatto: ha ritrovato Adelaide e scoperto il suo segreto.

Gemma sul punto di raccontare la verità sul suo bambino

Continuando le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 4 maggio, Marco sarà sempre più nervoso per l'imminente matrimonio tra Gemma e Roberto, che ha pensato bene di mettere con le spalle al muro. I suoi sentimenti ora sono chiari, ma rischia che la sua ex convoli a nozze con Landi.

Intanto, Gemma continua a negare tutto sulla possibilità che il figlio che porta in grembo sia di Marco, temendo le conseguenze. Inaspettatamente, cambierà idea.

Marco scopre che il figlio di Gemma è in realtà suo? Le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore

Sarà così che Gemma si presenterà con grande coraggio a Villa Guarnieri.

Qui, dopo aver bussato alla porta, si troverà davanti Marco, al quale confiderà una mezza verità sulla sua gravidanza, confermando i suoi già evidenti sospetti.

Non sarà facile per la giovane Zanatta essere sincera con Marco, anche perché teme che Sant'Erasmo non possa prendere bene il fatto che il figlio che porta in grembo sia in realtà suo e, cosa ancor più grave, che gli abbia mentito per tutto questo tempo.