Il Paradiso delle Signore volgerà a conclusione con il botto e a rivelarlo sono le anticipazioni dall'1 al 5 maggio. Maria apprenderà dei progetti di Vito, per cui prenderà una decisione in merito al trasferimento in Australia. Anche il futuro di Agnese sarà all'estero, precisamente Londra. La madre di Salvatore darà le dimissioni e vorrà portare con sé anche Armando Ferraris. Di rientro dalla Svizzera, Marcello salderà alcuni debiti della Caffetteria per poi scoprire che la sua amata Ludovica si è sposata con Ferdinando durante la sua assenza.

Spazio anche a Vittorio, il quale scoprirà il segreto di Tancredi e lancerà una nuova idea per il suo Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore: Vittorio tiene per sé il segreto su Tancredi, Marco minaccia Roberto

Nell'ultima settimana de Il Paradiso delle signore saranno portate avanti le indagini riguardanti il misterioso incendio al mobilificio Frigerio. Vittorio, che da tempo ha iniziato a sospettare di Tancredi, finirà per fare un'agghiacciante scoperta, ma preferirà non farne parola a nessuno. E mentre Marco sarà in procinto di volare negli Stati Uniti per questioni di lavoro, pizzicherà Roberto in una situazione compromettente. Convinto che stia tradendo Gemma, il fratello di Tancredi affronterà il pubblicitario, e gli dirà che racconterà tutto alla sua futura sposa.

Sarà così che il giovane Di Sant'Erasmo apprenderà la verità e cioè che il figlio che Gemma porta in grembo è suo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 maggio: Agnese si dimette e vuole portare con sé Armando

Tra Irene e Alfredo è finita da poco tempo. Nonostante la nuova capocommessa del Paradiso delle signore non voglia chiedere scusa al suo ex, sarà a dir poco gelosa per il feeling instauratosi tra Alfredo e Clara.

Ma quando la Venere metterà alla prova il giovane Perico, i due finiranno per chiarirsi. Ovviamente a soffrirne sarà Clara.

Agnese prenderà la decisione di lasciare il suo posto al grande magazzino milanese in quanto decisa a trasferirsi a Londra, vicino alla figlia Tina. La donna, però, vorrà portare con sé Armando.

Marcello scopre che Ludovica si è sposata

Proprio mentre lavora, Gemma avrà un mancamento e non le resterà altro da fare che rivelare alle sue colleghe di essere in dolce attesa. Salvatore Amato inizierà a provare dei sentimenti forti per Elvira. A quanto pare il tempo trascorso insieme ha fatto effetto.

Di rientro a Ginevra, dove è andato per scoprire il segreto di Adelaide, Marcello non ne farà parola con nessuno. Intanto sorprenderà Salvatore saldando tutte le cambiali della Caffetteria. Al settimo cielo, il figlio di Agnese chiederà a Elvira di uscire insieme. A sciupare il clima ci penserà una notizia che scombussolerà Marcello: Ludovica si è sposata con Ferdinando.

Il Paradiso delle signore spoiler al 5/5: Ezio sceglie Gloria, Maria prende una decisione sull'Australia

Galleria Milano Moda aprirà i battenti, ma durante l'inaugurazione si registreranno dei problemi che spingeranno Matilde a chiedere aiuto a Vittorio. Per dare del filo da torcere al nuovo magazzino rivale, Conti avrà una brillante idea: lanciare una linea maschile.

Ezio verrà a scoprire che Veronica era a conoscenza del suo tradimento, quindi capirà che Gloria è stata praticamente costretta a lasciarlo e ad andarsene in America. Cosa farà a questo punto? Le trame rivelano che Ezio, conscio di amare Gloria e non Veronica, deciderà di seguire il suo cuore e smettere con questa farsa.

Maria, intanto, prenderà una decisione sul suo futuro sentimentale e professionale, soprattutto dopo aver appreso delle difficoltà riscontrate da Vito con la sua azienda australiana.