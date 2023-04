Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 17 al 21 aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena che non passeranno inosservati.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco che, dopo essere rientrato stabilmente in città, si ritroverà a fare i conti con una notizia che non passerà affatto inosservata, legata alla sua ex fidanzata Gemma.

Spazio anche alle vicende di Matilde, la quale deciderà di indagare a distanza di un po' di anni dall'incendio al mobilificio che ha distrutto i sogni della sua famiglia.

Marco scopre che Gemma è incinta: anticipazioni Il Paradiso al 21 aprile 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in programma fino al 21 aprile 2023, rivelano che Marco verrà a conoscenza del segreto che fino a questo momento Gemma gli ha tenuto nascosto.

Sì, perché nonostante siano passati un po' di giorni dal rientro in città del giovane giornalista, Gemma ancora non gli ha svelato di essere in dolce attesa di un bambino.

E, nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap opera, ecco che la verità verrà finalmente a galla e anche Marco scoprirà cosa sta succedendo.

A quel punto, il ragazzo deciderà di parlarne subito con la diretta interessata: vuole sapere chi è il padre del bambino, visto che qualche settimana fa, Marco e Gemma si sono ritrovati a vivere un momento di passione assieme.

Matilde indaga sull'incendio: anticipazioni Il Paradiso 17-21 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 21 aprile 2023, rivelano che si tornerà a parlare anche dell'incendio al mobilificio di Matilde.

A distanza di un po' di anni da questa tragedia, ecco che la donna deciderà di indagare per cercare di scoprire la verità su cosa è successo.

Le indagini, infatti, porteranno all'arresto dei presunti responsabili di questa tragedia ma a quanto pare Matilde non sarebbe convinta al 100%.

E, per questo motivo, la donna chiederà a Vittorio Conti di darle una mano per cercare di arrivare alla verità dei fatti e scoprire come sono andati realmente i fatti. Riuscirà a scoprire che, dietro questo disastro, vi era anche lo zampino di suo marito Tancredi?

Marcello soffre per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso al 21 aprile 2023

Spazio anche alle vicende di Marcello: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 21 aprile 2023, rivelano che il ragazzo apparirà profondamente scosso e amareggiato dalla sparizione nel nulla della contessa, la quale ha fatto perdere a tutti le sue tracce.

Nessuno sa che fine abbia fatto, dopo che Marcello ha "smascherato" le sue bugie sul viaggio a Lione.

Una situazione di grande tensione per il giovane Barbieri che, tuttavia, in questo momento di grande difficoltà potrà contare sul sostegno della sua ex Ludovica, la quale si schiererà al suo fianco per cercare di portare a galla la verità sulle sorti di Adelaide.