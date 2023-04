Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda nella giornata di pasquetta (lunedì 10 aprile) su Rai1 alle 16:05, Ezio e Veronica passeranno una giornata da soli a casa, mentre Gemma dovrebbe fare una gita con il suo promesso sposo. Tuttavia, la venere convincerà il pubblicitario Landi a trascorrere il pomeriggio da solo con il suo compagno Mario Oradei. Nel frattempo, Salvo riceverò una notizia che lo metterà di buon umore: è diventato zio del figlio di Tina. Successivamente, Maria non vorrà perdonare il suo fidanzato e non avrà intenzione di invitarlo per la gita assieme alle sue amiche.

Salvatore è diventato zio, il figlio di Tina è nato

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, in casa Colombo si organizzeranno per come trascorrere la giornata di Pasquetta. Nello specifico, Ezio e Veronica sceglieranno di rimanere da soli a casa e viversi la festività in intimità, mentre Gemma dovrebbe passare il pomeriggio insieme al promesso sposo, il pubblicitario Landi. Ciononostante, la giovane Zanatta convincerà il suo fidanzato a stare da solo insieme a Mario Oradei, l'uomo per il quale nutre un forte sentimento.

Intanto, Salvatore riceverà una bellissima notizia: il figlio di Tina è venuto al mondo e lui è diventato finalmente zio. Inoltre, questo potrebbe significare che ben presto sua madre Agnese possa far ritorno in Italia.

Maria non perdona Vito ne il Paradiso delle Signore

Maria non riesce a perdonare il suo fidanzato dopo che ha scoperto fosse lui il ragazzo che suo padre voleva sposasse.

Successivamente, nonostante i tentativi del contabile Lamantia, la signorina Puglisi sceglierà di non accettare le scuse dell'uomo e di non invitarlo alla gita insieme alle sue amiche con i rispettivi fidanzati. Invece, Alfredo vorrà scoprire cosa pensa Clara del suo pretendente, ignaro del fatto che la giovane Boscolo sia proprio segretamente innamorata di lui.

Ludovica e Marcello si lasciano travolgere, Tancredi sta male

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Ludovica renderà alcuni oggetti appartenenti a Marcello ancora in suo possesso. Tuttavia, durante l'emozionante momento, i due ex amanti ritroveranno l'armonia di un tempo e si lasceranno travolgere dai ricordi del passato. Intanto, a Matilde non sfuggirà che suo marito è turbato per qualcosa di molto importante, ma non riuscirà a comprenderne il vero motivo. Infine, Tancredi confiderà a suo fratello Marco di star male.