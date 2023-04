Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda mercoledì 12 aprile su Rai1 alla consueta ora (16:05), Marco inizierà a chiedersi perché suo fratello continui a tormentarsi per quello che è accaduto durante la notte dell'incendio. Dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto di perdono da parte della sua fidanzata Maria, Vito sarà pronto a trasferirsi in Australia. Successivamente, Gemma capirà che il suo ex ragazzo è in pensiero per Tancredi, così i due avranno un confronto con conseguente riavvicinamento. Nel frattempo, Salvatore inviterà Marcello ad essere molto cauto nei confronti di Ludovica.

Dopodiché, il giovane Sant'Erasmo confiderà al direttore del Paradiso i suoi sospetti sul coinvolgimento di suo fratello nell'incendio della fabbrica. Infine, Tancredi smentirà le accuse nei suoi confronti.

Vito vuole lasciare Milano ne il Paradiso delle Signore

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Marco si domanderà perché suo fratello è così tanto tormentato dalla notte in cui venne appiccato un incendio nella fabbrica dove rimase coinvolta sua moglie Matilde. Nel frattempo, Vito proverà un'ultima volta a confrontarsi con la signorina Puglisi e a chiederle perdono, ma anche in questa occasione il tentativo si rivelerà essere un vero e proprio fallimento. Per questo motivo, il giovane Lamantia si dirà pronto a lasciare il capoluogo lombardo e a tornare in Australia dove ha sede la sua attività commerciale.

Gemma e Marco si riavvicinano durante un confronto

Successivamente, Gemma noterà la preoccupazione del suo ex fidanzato e si recherà da lui per parlargli. Durante il confronto, Marco confiderà alla giovane Zanatta le sue paure nei riguardi di suo fratello Tancredi e tra i due ex amanti vi sarà un riavvicinamento. Nel contempo, Salvatore inviterà il suo migliore amico Marcello ad avere molto cautela nei confronti dell'ex fidanzata Ludovica.

Inoltre, il giovane Amato gli consiglierà anche di non ferire i sentimenti della contessa Adelaide di Sant'Erasmo poiché le sue vendette sono sempre molto dure.

Marco sospetta che suo fratello nasconda qualcosa sull'incendio in fabbrica

Nella parte finale della puntata de il Paradiso delle Signore, Marco temerà che suo fratello abbia avuto un ruolo nell'incendio appiccato in fabbrica negli anni addietro dove rimasero coinvolti sia lui che Matilde.

Pertanto, durante un dialogo con Vittorio Conti, il ragazzo confiderà tutti i suoi sospetti al direttore dell'atelier. Infine, il marito della signora Frigerio smentirà tutte le accuse nei suoi confronti durante una discussione con il fratello minore.