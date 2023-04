Diverse novità attendono i telespettatori di Terra Amara durante le puntate che andranno in onda dal 16 al 22 aprile.

Il matrimonio tra Hunkar e Fekeli non avrà luogo: Zuleyha rivelerà al padrino di Yilmaz delle verità scottanti sul conto della suocera e la delusione per quel che apprende lo porterà ad annullare la cerimonia.

Nel frattempo, Mujgan ascolterà lo sfogo di Altun con l'amico Sabahattin scoprendo che Adnan è in realtà figlio di Akkaya. Da questo momento in poi, la dottoressa avrà dei comportamenti sprezzanti nei confronti della sua 'rivale' in amore, generando confusione in tutti perfino in Yilmaz.

Vanno a monte le nozze tra Hunkar e Fekeli

Nel giorno previsto per le nozze tra Hunkar e Fekeli solo Saniye si recherà alla villa dalla sua padrona per aiutarla a prepararsi. Sul posto si presenterà anche Zuleyha, che si vendicherà della suocera rivelando al padrino di Yilmaz tutto il male che la donna le ha arrecato, a partire dal ricatto subito che l'ha portata a sposare Demir, passando per la reclusione in casa e poi in manicomio, finendo con l'allontanamento forzato dal figlio Adnan. Fekeli sarà molto deluso annullerà le nozze con Hunkar: la notizia si diffonderà velocemente in paese.

Successivamente Zuleyha si confiderà con Sabahattin, svelando cosa ha detto a Fekeli e raccontando di aver omesso solo la verità sulla paternità di Adnan.

Mujgan, però, ascolterà la conversazione e scoprirà che Adnan è in realtà figlio biologico di Yilmaz, restando ovviamente sconvolta. Frattanto Behice, per aiutare la nipote, farà il modo che Yilmaz trovi un diario in cui la dottoressa scrive i suoi pensieri sul bambino che porta in grembo. Akkaya si intenerirà e cercherà di stare più vicino alla moglie, ma quest'ultima sarà ancora stordita dalla verità appena appresa.

Yilmaz si dirà deciso a riprendere la sua guerra contro gli Yaman e lo riferirà a Fekeli, ma da canto suo anche Hunkar proverà a ricucire il suo rapporto con il figlio, ma in casa Yaman la tensione si taglierà con il coltello. Stessa situazione ci sarà anche a casa di Yilmaz, visto che Mujgan impazzirà di gelosia quando vedrà che il marito tratta il piccolo Adnan con amorevolezza.

Fekeli intanto, ancora confusione dopo le mancate nozze, non si renderà conto che Behice lo corteggia.

Cetin spara a Rusten

Intanto, le cose non andranno meglio a Gulten la quale, nonostante il parere contrario di Hunkar, Saniye e Zuleyha, accetterò di sposare Rusten un uomo più grande di lei di ben 15 anni con tre figli ed un passato da ex galeotto. Fadik, involontariamente, rivelerà che a Cetin che il fidanzamento avrà luogo a breve, ma il tuttofare di Fekeli si presenterà alla festa e per legittima difesa sparerà a Rusten che sarà in fin di vita. Cetin finirà in carcere, ma qui finalmente Gulten troverà il coraggio di confessargli tutto il suo amore.

Hatip, fomentato da Sermin, deciderà di candidarsi per il ruolo di Presidente della Camera di commercio contro Hunkar e Demir, battendoli.

Durante la festa per l'anniversario dell'azienda di Adnan Yaman, Sermin si scaglierà contro i parenti in presenza di tutti i personaggi più autorevoli del paese, ma Naciye la metterà in ridicolo raccontando della sua relazione con Hatip.

Frattanto, Hunkar deciderà di svelare a Saniye che Gulten è stata violentata così la domestica si recherà in carcere dando il benestare alla relazione tra la cognata e Cetin. Mujgan, sempre più esasperata per la presenza di Zuleyha chiederà a Yilmaz di trovare un soluzione per allontanare la sua rivale. Ma l'errore causato da un regalo di Yilmaz per il nascituro consegnato a Zuleyha invece che a Mujgan scatenerà ancora una volta la gelosia della dottoressa. Behice chiederà a Yilmaz di capire cosa prova la nipote ad avere la sua rivale vicina mentre è in dolce attesa.