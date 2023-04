La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 28 aprile su Rai 1 chiuderà la penultima settimana di programmazione della settima stagione.

Come svelano le anticipazioni, Marcello deciderà di raggiungere Adelaide, nonostante il bacio con Ludovica che lo ha fatto vacillare. Nel frattempo, a casa Colombo arriva il regalo di nozze per Gemma e Roberto. A spedirlo dagli Usa è stata Gloria. Davanti a quel dono, Ezio non può che provare un'incontenibile nostalgia.

Episodio di venerdì 28 aprile su Rai 1

Che cosa succederà nella puntata di venerdì?

Ezio si commuove quando vede il regalo che Gloria ha spedito per le nozze di Gemma e Roberto. La nostalgia dell'uomo è tanta e Veronica lo nota, restando comunque in silenzio.

Un silenzio che Veronica pagherà caro negli ultimi episodi, quando Ezio verrà a sapere che era da tempo già al corrente del suo tradimento e che, come se non bastasse, ha ricattato Gloria, determinando di fatto la sua partenza.

Il Paradiso delle signore, trama del 28 aprile: Marco confessa il suo amore per Gemma

Intanto Matilde ha capito che Marco soffre e così gli dà la spinta giusta per confessare ciò che prova per la sua ex fidanzata Gemma, che sta per convolare a nozze con Landi. Tuttavia non è ancora il momento in cui tutti i segreti verranno a galla.

Continuando con le anticipazioni, Vittorio farà un incontro determinante, che gli darà modo di avere la conferma sul coinvolgimento effettivo di Tancredi nell'incendio che ha distrutto il mobilificio Frigerio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 28 aprile: Torrebruna scopre tutto su Ludovica e Marcello

Nella puntata della soap opera che andrà in onda venerdì 28 aprile, Armando e Salvatore saranno al settimo cielo per il ritorno di Agnese, che aveva inizialmente detto di voler restare a Londra.

Sarà la sua scelta definitiva? A quanto pare no, visto che avrà dei ripensamenti che coinvolgeranno in prima persona anche il signor Ferraris, indeciso sul da farsi. Ci sarà un addio nella soap da parte di Armando e della sua amata compagna Agnese? I fan ovviamente sperano di no, anche se non vi è certezza.

Nel frattempo, Ferdinando scopre cosa è successo tra Ludovica e Marcello e, nei prossimi episodi, risolverà la situazione proponendo un "matrimonio lampo" alla sua fidanzata, che accetterà.

Marcello deciderà di partire per Ginevra venendo a conoscenza del segreto della contessa e lascerà un biglietto a Ludovica. Quando rientrerà in città si troverà di fronte a un'amara realtà: Brancia e Torrebruna sono marito e moglie e per lui non c'è più alcuna speranza di poter ricucire un rapporto con la sua ex fidanzata.