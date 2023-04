Tra le coppie nate a Uomini e donne nel corso degli anni quella di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è senza dubbio una delle più amate dal pubblico nonostante tra loro non abbia funzionato. Il cavaliere toscano ha abbandonato il dating show di Maria De Filippi cinque anni fa, dopo aver provato a conoscere altre donne, ma adesso sarebbe pronto a tornare su Canale 5. In un'intervista per Nuovo Tv, Giorgio si è detto disposto rimettersi in gioco e - se lei lo ritenesse opportuno - anche a rivedere Gemma che ha perdonato per averlo lasciato in studio.

Nella prossima stagione di Uomini e donne potrebbe tornare Giorgio Manetti

L'esperienza di Giorgio Manetti a Uomini e Donne è finita cinque anni fa e per diverso tempo si è è parlato di un suo possibile ritorno. Adesso questa sembra non essere più un'ipotesi remota, visto che il cavaliere toscano in un'intervista si è detto pronto a rimettere piede negli studi di Cinecittà. Giorgio ha parlato anche con molta tranquillità di Gemma Galgani che in questo momento è single e cerca ancora la sua anima gemella. "Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei", ha ammesso il cavaliere che non ha affatto dimenticato il giorno in cui è stato lasciato in studio dalla donna che stava frequentando.

"Fino alla notte prima mi diceva di voler uscire con me dal programma", ha raccontato Giorgio con una punta di amarezza.

Giorgio Manetti ha ammesso di aver perdonato Gemma

A Uomini e Donne si fa sempre più concreta la possibilità del ritorno di Giorgio Manetti che dopo a storia con Gemma ha continuato a cercare la sua anima gemella, ma non l'ha trovata.

A proposito della signora Galgani, Giorgio ha ammesso di aver perdonato quello che è accaduto il 4 settembre del 2015, quando Gemma ha deciso di chiudere la loro relazione. Dopo oltre sette anni, Manetti ha messo una pietra sopra a quello che è accaduto e sembrerebbe anche disposto ad incontrare Gemma.

"Se la rivedrei? Se mi cercasse lei io non direi di no", ha affermato il cavaliere fiorentino.

Il quale poi ha aggiunto: "Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lei lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.

Ancora nessun uomo ha fatto innamorare Gemma Galgani

Gemma Galgani nel corso di questi anni ha conosciuto diversi cavalieri arrivati a Uomini e Donne per lei, ma nessuno di questi ha fatto breccia nel suo cuore come aveva fatto Giorgio. Spesso Gemma ha nominato il cavaliere toscano e il forte trasporto che ha avuto per lui non lo ha provato per nessun altro uomo che ha sceso le scale per lei.

Nella prossima stagione del dating show di Canale 5 non si esclude che con il ritorno di Giorgio ci possa essere almeno un chiarimento tra i due ex.