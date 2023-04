Nella terza stagione di Terra Amara non mancheranno i colpi di scena. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yilmaz sarà costretto a scendere a patti con il suo nemico Demir, dopo che quest'ultimo scoprirà che Mujgan ha provato a uccidere Zuleyha. La dottoressa non potrà più fingere dopo che si sarà evidente come la pistola usata per ferire Altun è intestata a Yilmaz: così per evitare che venga denunciata e arrestata, Akkaya firmerà un accordo in cui si impegnerà a non acquistare le quote dell'azienda degli Yaman come Hunkar avrebbe voluto.

Demir scopre che Mujgan ha provato ad uccidere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla scorta del tentato omicidio di Mujgan ai danni di Zuleyha. La dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Altun, sopravvissuta al colpo di pistola esploso dalla dottoressa invece di denunciarla si vendicherà svelando a Yilmaz che Adnan è suo figlio e che la moglie ha tentato di eliminarla. Dopo i primi momenti di rabbia, Akkaya deciderà di mantenere il segreto per organizzare la fuga con Zuleyha e i figli verso la Germania, con la complicità di Gulten.

Il piano della coppia però verrà interrotto da Sermin che ascoltando una conversazione tra Zuleyha e Gulten scoprirà la verità su Mujgan e la rivelerà a Demir.

Quest'ultimo, dopo aver indagato, scoprirà che la pistola con sui è stata ferita la moglie è intestata a Yilmaz e così dovrà convincersi del fatto che Sermin ha detto tutta la verità. Infuriato, Yaman si presenterà dalla dottoressa per chiederle spiegazioni e intimandole che farà il modo di farla finire presto in carcere, avendo le prove sulla pistola che la inchiodano.

Il patto tra Demir e Yilmaz

Mentre Behice cercherà di far uscire Demir dall'abitazione, Mujgan sarà visibilmente nervosa tanto che anche Fekeli si renderà conto di ciò che la dottoressa ha fatto. A questo punto, Yilmaz sarà costretto a intervenire e siglerà un accordo con il suo nemico giurato per impedire che Mujgan finisca dietro le sbarre.

Yilmaz consegnerà a Demir una dichiarazione di colpevolezza di Mujgan. Lui stesso potrà usarla per denunciare alla polizia la dottoressa se lui mai dovesse accettare la proposta di acquisto delle quote dell'azienda fondata da Adnan Yaman senior, che Hunkar gli avrà proposto per vendicarsi della vicinanza tra il figlio e Sevda, l'amante del defunto marito.