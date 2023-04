Martedì 4 aprile è andata in onda la 137^ puntata stagionale de Il Paradiso delle Signore 7. In particolare Marco di Sant’Erasmo ha finalmente ha confessato a Tancredi il vero motivo per cui è tornato a Milano e i fan sui social hanno criticato il giovane giornalista. Un’altra scena che non è andata a genio ai telespettatori è stata quella di Roberto Landi e Marco.

Il Paradiso delle Signore, le reazioni dei fan alla fine della storia tra Marco e Stefania

Durante la colazione, Tancredi di Sant’Erasmo ha cercato di convincere Marco a dire la verità sul suo ritorno in Italia.

Messo alle strette, il giovane giornalista ha ammesso di aver rassegnato le dimissioni dalla redazione diretta da Claudio Verde e di essere tornato single: ‘Io e Stefania abbiamo rotto il fidanzamento’. Tancredi si è mostrato molto dispiaciuto per la triste situazione che sta vivendo il fratellino e gli ha detto che può contare su di lui per qualsiasi cosa. ‘Sappi che ho rispetto per chi soffre per avere perso la donna che ama’ ha affermato il marito di Matilde con un tono di voce sofferente.

Sui social non si leggono bei messaggi per Marco di Sant'Erasmo, infatti i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato il suo ritorno in Italia e la rottura della sua storia con Stefania Colombo.

Un commentatore ha esortato il marito di Matilde: 'Tancredi, mena tuo fratello'.

Un altro ha scritto che il giovane giornalista poteva benissimo restare in America anche dopo la rottura del fidanzamento. Ma la cosa che più ha infastidito a molti telespettatori de Il Paradiso delle Signore è il fatto che Marco sia tornato a Milano per riconquistare il cuore di Gemma.

Marco chiede a Roberto com'è nata la sua storia con Gemma

Nella puntata de Il Paradiso del 4 aprile durante il pranzo, Marco ha chiesto a Roberto se è vero che lui e Gemma si stanno sposando.

Il giovane pubblicista ha confermato la notizia e di Sant'Erasmo gli ha chiesto di togliergli una curiosità: ‘L’ultima volta che sono venuto qui a Milano, tu per caso avevi già iniziato a corteggiare Gemma?’. Il signor Landi ha risposto di no, perché in quel periodo la giovane Zanatta stava frequentando Carlos. Inoltre ha aggiunto che quando Carlos è partito per l’Argentina, ha deciso di farsi avanti e così ha scoperto che anche Gemma ricambiava i suoi sentimenti.

Subito dopo il giovane pubblicista ha chiesto al nipote di Adelaide se lui e Stefania non stanno per caso perdendo tempo con il matrimonio e il giovane giornalista ha risposto: ‘Magari sei tu che sei andato di fretta’.

Fan de Il Paradiso delle Signore si scagliano contro Marco di Sant'Erasmo

Questa scena è stata molto dibattuta sui social. Un commentatore ha trovato disdicevole il fatto che Marco abbia chiesto a Roberto se stava frequentando Gemma quando lui era tornato a Milano l’ultima volta: ‘Padre del bimbo, confermato’.

Un altro fan de Il Paradiso delle Signore invece ha scritto: ‘Marco vuole capire se Gemma ha fatto l’amore anche con Roberto?’

Un utente social si è scagliato contro il fratello di Tancredi, dicendo che l’ultima volta che è tornato a Milano ha fatto troppi danni, mentre un altro commentatore ha intimato il giovane di Sant’Erasmo di stare alla larga dal pubblicista Landi. Infine un follower della daily soap anni '60 ha messo in evidenza che Roberto e Marco stonerebbero quando sono in scena insieme: 'La lana e la seta, per non dire altro.'