La puntata de Il Paradiso delle Signore 7 andata in onda lunedì 3 aprile è stata piena di colpi di scena e di misteri. Ampio spazio è stato dato a Gemma Zanatta e Roberto Landi. Quest’ultimo, dopo aver comunicato a Vittorio Conti le sue imminenti nozze, ha proposto alla giovane Zanatta di ufficializzare il loro fidanzamento al Circolo. Le loro scene hanno sciolto i cuori dei fan, ma ciò che li ha fatti preoccupare di più è stato il telegramma che Adelaide di Sant’Erasmo ha letto appena rientrata a casa.

Il Paradiso delle Signore, Vittorio scioccato dalle rivelazioni di Roberto: fan divertiti

Nella puntata 136 de Il Paradiso delle Signore 7 trasmesso nella giornata di lunedì 3 aprile su Rai 1, Roberto e Vittorio si sono incontrati in piazzetta, davanti alla chiesa dove verrà celebrato il matrimonio del signor Landi e della signorina Gemma Zanatta. Il signor Conti ha chiesto al suo amico perché ha dato appuntamento proprio in un luogo pubblico e non nella loro solita caffetteria, e Roberto gli ha annunciato che a meno di un mese si sposerà con Gemma. Senza perdere tempo, il giovane Landi gli ha raccontato che lui e la giovane Zanatta hanno stretto un patto di mutuo soccorso per due motivi: uno per proteggere Gemma dai giudizi sociali, visto che è in dolce attesa, e due per sbloccare l’eredità di Carlo, lo zio defunto di Roberto.

Vittorio Conti non ha spiaccicato una sillaba, è rimasto a bocca aperta per tutta la durata del racconto di Roberto.

I fan si sono fatti quattro risate, c’è chi ha esclamato che il signor Conti ha smesso di funzionare, e chi ha scritto che comprende benissimo la reazione di Vittorio: ‘Le rivelazioni di Roberto sono troppe da elaborare’.

Nei loro post divertenti, un commentatore ha ironizzato: ‘Sta così da inizio scena, qualcuno lo aiuti’.

Il Paradiso delle Signore, Roberto e Gemma pronti a ufficializzare il loro fidanzamento

La scena che ha fatto sciogliere i cuori dei fan è stata quella girata nell’ufficio del pubblicista Landi. Quest’ultimo ha rivelato alla sua migliore amica di aver detto a Vittorio del loro matrimonio e inoltre ha detto che, secondo lui, è arrivato il momento di dire a tutti che sono fidanzati.

L’idea del giovane pubblicista è quello di farsi vedere insieme al Circolo, così i soci parleranno della loro relazione. Alla giovane Zanatta è piaciuta molto l’idea, ma gli ha fatto capire che quando le sue colleghe Veneri lo sapranno, le faranno tante domande e che non la perdoneranno mai per non averglielo detto. Allora, Roberto le ha consigliato di accennare qualcosa alle Veneri.

Le dichiarazioni d'amore dei promessi sposi

‘Quando ti chiederanno perché ti sei innamorata di me, che cosa dirai?’ ha chiesto il giovane pubblicista alla sua promessa sposa. Quest’ultima gli ha riposto che si è innamorata di Roberto perché lo trova bellissimo, brillante, ironico, colto. A sua volta, la figlia di Veronica ha chiesto a Roberto che cosa direbbe agli altri quando gli chiederanno perché vuole sposarla, e il pubblicista ha risposto: ‘Sei unica.

Sei bella, sensibile. Sei priva di pregiudizi’. Questa dichiarazione d’amore ha sciolto il cuore di Gemma, che ha esclamato: ‘Continua così e mi conquisterai definitivamente.’ Come hanno reagito i fan davanti a questa dichiarazione d’amore?

Le reazioni dei fan de Il Paradiso delle Signore alla scena di Gemma e Roberto

‘Non li rovinate questi due – ha raccomandato un follower de Il Paradiso delle Signore – Sono la famiglia più famiglia che c’è lì’. Un commentatore social ha ringraziato gli sceneggiatori: ‘Ci uccidete con queste scene di Gemma e Roberto, e poi rovinate tutto con l’arrivo di Marco’. Una fan ha confessato che il legame tra i due promessi sposi la rendono debolissima e che non si merita l’ennesimo palo, mentre un’altra ha esclamato: ‘Ogni scena di Gemma e Roberto è un buon momento per odiare Marco’.

Il Paradiso delle Signore, Adelaide riceve una bruttissima notizia: fan increduli

La 136esima puntata di questa stagione de Il Paradiso delle Signore si è concluso con una scena girata a Villa Guarnieri. Italo, prima di far leggere il telegramma ad Adelaide, le ha detto che è successo qualcosa di grave e per tale motivo ha fatto di tutto per contattarla. La contessa ha afferrato subito il telegramma e, dopo averlo letto, ha esclamato con il volto sbiancato: ‘Non può essere vero.’

Questo cliffhanger ha sconvolto i fedelissimi telespettatori de Il Paradiso delle Signore. C’è chi si è convinto che gli sceneggiatori abbiano ritirato fuori la storia di Achille Ravasi e chi ha messo in evidenza che la faccia di Adelaide era davvero impaurita. Nei loro post preoccupati, un utente social ha scritto: ‘Secondo me, Achille è ancora vivo e non morto come credeva Adelaide.’