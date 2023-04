Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso dell'episodio del 3 aprile, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, le trame riguarderanno le vicende che hanno come protagonista Maria. Dopo aver scoperto i segreti sul passato di Vito e ciò che le sta nascondendo, è particolarmente risentita nei suoi confronti. Si sente delusa dal suo atteggiamento, pertanto ha deciso di prendere le distanze da lui.

Tuttavia, il giovane contabile è distrutto per delle omissioni che stanno rovinato il loro rapporto.

Nozze in arrivo al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Roberto, dopo aver proposto a Gemma di sposarlo, è impaziente. Infatti, corre subito a raccontare tutto a Vittorio, spiegandogli anche le motivazioni che si celano dietro una decisione così improvvisa ed importante. D'altro canto, le vite dei due giovani stanno per cambiare totalmente.

Nel frattempo, Marco torna improvvisamente a Milano, destando i sospetti di tutti. Già in precedenza aveva attirato su di sé l'attenzione delle persone a lui più care. Questa volta, dopo aver spiegato le sue ragioni, Tancredi non riesce a credergli e per questo motivo inizia ad essere particolarmente sospettoso nei suoi confronti.

Infatti, è convinto che stia mentendo. Pertanto, vuole scoprire quali siano le vere ragioni che hanno spinto il giovane giornalista ad abbandonare gli Stati Uniti d'America senza avvisare preventivamente.

Il nuovo magazzino concorrente al Paradiso delle signore

Siccome a breve aprirà il magazzino che farà concorrenza al Paradiso delle signore, Vittorio deve correre urgentemente ai ripari.

Infatti, Vittorio si sta organizzando per cercare di evitare di far fallire il suo amato atelier: così si mette subito all'opera per pensare ad un modo innovativo per risollevare le sorti economiche del magazzino. Inoltre, cerca un sostituto della Palmieri che possa occuparsi del confezionamento degli abiti. D'altronde, ha bisogno di supporto per far andare avanti la nuova collezione e non può permettersi che tutto il lavoro fatto venga bloccato in questo modo.

Poco dopo, Vito è intenzionato a riconquistare Maria, struggendosi d'amore per lei. Tuttavia, Maria non è assolutamente interessata a compiere un passo nei confronti di Vito. Infine, Roberto pensa ad un modo carino per trascorrere del tempo con Gemma, facendole recapitare un invito per il Circolo. Mentre tutto sembra procedere per il meglio, però, irrompe nella sala Marco, lasciando i presenti incuriositi ed attoniti.