Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda lunedì 3 aprile su Rai1 alle 16:05, Roberto confiderà al suo amico Vittorio che convolerà a nozze con la figlia di Veronica. Inoltre il pubblicitario Landi confesserà al dottor Conti tutti i retroscena dietro questa scelta spiegandogli che Gemma è a conoscenza del suo "segreto". Intanto, Marco confesserà il motivo del suo ritorno in Italia, anche se le parole del ragazzo faranno insospettire suo fratello Tancredi. Successivamente, Vittorio si metterà alla ricerca di una degna azienda che potrà sostituire il lavoro della ditta Palmieri per la confezione degli abiti.

Nel frattempo, Vito si struggerà per scusarsi con la sua fidanzata, ma Maria non vorrà saperne di perdonarlo e si sfogherà con Francesco. Nella parte finale, Adelaide riceverà una notizia misteriosa e struggente. Infine, Roberto inviterà Gemma a cena al circolo per il debutto in società, ma l'arrivo di Marco movimenterà al serata.

Roberto confida a Vittorio di voler sposare Gemma

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle Signore, il pubblicitario Landi confiderà al suo amico Vittorio di aver chiesto la mano della signorina Zanatta dopo essere stato a cena dai suoi genitori a casa Colombo. Tuttavia, l'uomo spiegherà al direttore del magazzino tutti i retroscena che si celano dietro questa decisione che è stata condivisa da entrambi.

Inoltre, Roberto specificherà a Conti che la venere è a conoscenza del "suo segreto" ed è cosciente del loro futuro insieme. Nel frattempo, Marco confesserà il vero motivo che l'ha spinto a far ritorno nel capoluogo lombardo, ciononostante le sue parole allarmeranno Tancredi che non sembrerà credergli pienamente.

Vito vuole farsi perdonare da Maria, ma lei non vuole saperne

Maria ha appreso la verità sul conto del contabile Lamantia e sulla storia che riguarda il suo passato, proprio quando il ragazzo era in procinto di poterle confessare tutto quanto. Successivamente, Vito si struggerà per farsi perdonare dalla promettente stilista, ma quest'ultima non avrà alcuna intenzione di perdonarlo.

Anzi, si sfogherà con l'aiutante Francesco Rizzo. Tuttavia, questa situazione provocherà non poca gelosia nei confronti del suo fidanzato. Nel contempo, il direttore del Paradiso si metterà alla ricerca di un'azienda che possa sostituire la ditta Palmieri nel confezionamento degli abiti, considerando che questa darà l'esclusività alla concorrenza.

Adelaide riceve una misteriosa notizia ne Il Paradiso

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Adelaide riceverà una notizia che la preoccuperà. Attualmente, però, non è noto cosa apprenderà la contessa Adelaide. Infine, Roberto inviterà Gemma a cena al circolo e debuttare, insieme, in società. Però, l'inaspettato arrivo di Marco movimenterà la serata mettendo il cuore della signorina Zanatta in subbuglio.