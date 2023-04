Le anticipazioni sulle prossime puntate della telenovela di origini turche Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) raccontano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) avrà un attacco al cuore e sarà salvato in extremis. A causare il malore improvviso dell’uomo sarà una notizia che riceverà da Hünkar Yaman (Vahide Perçin).

In particolare, temendo di essere smascherata dalla nemica Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), la matriarca dirà al suo amato che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) è il vero padre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Spoiler turchi, Terra amara: Ali Rahmet caccia di casa Hunkar

Nei nuovi episodi della soap opera Behice e Hunkar saranno in guerra. Durante una discussione con la rivale, la zia di Mujgan le farà presente di essere a conoscenza di un segreto in grado di distruggere la sua famiglia. La signora Hekimoğlu sa che il padre biologico di Adnan in realtà non è Demir (Murat Ünalmış) ma Akkaya.

Hunkar, quando intuirà che Behice ha scoperto che Adnan è figlio di Yilmaz, si recherà di corsa da Fekeli e troverà il coraggio di svelargli anche di essere la responsabile della fine della passata storia d’amore tra Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Akkaya, facendolo rimanere abbastanza sconvolto. In preda a una crisi di nervi, Ali Rahmet caccerà via dalla sua abitazione Hunkar: l’uomo appena rimarrà da solo si accascerà a terra a causa di un infarto.

Behice salva la vita a Fekeli, Yilmaz affronta la signora Yaman

A salvare la vita a Fekeli sarà Behice che gli presterà immediatamente soccorso appena lo vedrà privo di sensi, anche grazie alle istruzioni che riceverà al telefono dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın): in particolare la signora Hekimoğlu farà la respirazione bocca a bocca a Fekeli.

A seguito del ricovero del suo padrino, Yilmaz si domanderà per quale motivo il padrino si possa essere sentito male.

La durissima reazione di Akkaya non si farà attendere, quando la domestica Nazire (Teksin Pircanli) gli dirà che Ali Rahmet aveva incontrato Hunkar prima del malore. Quando Yilmaz la affronterà, riversando tutta la sua ira contro di lei, la signora Yaman troverà una scusa da dirgli per non metterlo al corrente della verità sulla paternità del nipote Adnan: durante il faccia a faccia, Hunkar si servirà della complicità del figlio Demir.

Demir furioso con la moglie, Fekeli mette in salvo Zuleyha

In seguito Fekeli si renderà protagonista di un gesto eroico. Tutto avrà inizio quando Demir crederà che Zuleyha lo abbia tradito con Yilmaz, dopo aver visto un video ricevuto in forma anonima da Mujgan. Nel filmato in particolare si vedrà un abbraccio tra Altun e Akkaya.

In seguito Yaman impedirà a Zuleyha di tornare alla tenuta dopo averla abbandonata nel bosco. Altun, appena verrà allontanata dai suoi figli, tenterà di darsi fuoco con la benzina: a salvarla sarà Ali Rahmet, nonostante la minaccia di Demir di farla pagare a chiunque dovesse aiutare sua moglie. Ciononostante il padrino di Akkaya ospiterà la fanciulla nella sua dimora.