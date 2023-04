Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 10 al 14 aprile in prima visione su Rai 1. Le trame dello sceneggiato rivelano che Vito Lamantia deciderà di dare le dimissioni dal grande magazzino dopo non essere riuscito a riconquistare Maria Puglisi. Tancredi Sant'Erasmo, invece, finirà in ospedale in seguito a un malore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 10-14 aprile: Vito dà le dimissioni a Vittorio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 10 a venerdì 14 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 svelano che Veronica e Ezio trascorreranno Pasquetta in casa.

Gemma, invece, avrà intenzione di fare una gita fuori porta con il suo promesso sposo. Tuttavia, la venere convincerà Roberto a passare la giornata in compagnia di Mario.

Intanto, Maria non avrà intenzione di partecipare a una gita insieme a Vito poiché non l'ha ancora perdonato per averle taciuto il suo passato. Il nuovo contabile così tenterà un'ultima carta con la ricamatrice prima di partire per l'Australia. Alfredo, a questo punto, deciderà di aiutare il suo amico grazie alla complicità di Irene. Ma il piano sarà un buco nell'acqua e quindi Vito apparirà deciso a lasciare Milano, tanto da dare le dimissioni a Vittorio (Alessandro Tersigni). La notizia arriverà alle orecchie di Francesco, che approfitterà di questa situazione per farsi avanti con Maria.

Un gesto che però non troverà l'appoggio di Salvatore e Palma, i quali cercheranno di fargli cambiare idea.

Marcello e Ludovica si avvicinano

Nelle puntate de Il Paradiso dal 10 al 14 aprile, Ludovica (Giulia Arena) avrà dei problemi a gestire da sola il circolo dopo la partenza di Adelaide (Vanessa Gravina). Marcello così si proporrà di aiutarla a gestire l'attività.

Salvatore, a questo punto, convincerà il suo amico ad usare i piedi di piombo con l'ex fidanzata. Una vicinanza che verrà meno quando Adelaide invierà un regalo a Barbieri.

A questo punto Marcello avrà intenzione di raggiungere la contessa a Lione, ma accadrà un imprevisto: giovane scoprirà che la sua amante non si trova al momento in Francia, così capirà che gli ha nascosto qualcosa, tanto da chiedere aiuto a Ludovica per scoprire tutta la verità.

Marco trasporta Tancredi in ospedale

Matilde non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Tancredi, sebbene non riesca a capirne il motivo.

Ben presto i telespettatori vedranno l'uomo confidare a suo fratello di stare male. Poco dopo avrà un malore e verrà trasportato in ospedale da Marco. Infine quest'ultimo cercherà di convincere Tancredi a raccontare tutta la verità sul passato a Matilde.