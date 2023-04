Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda lunedì 10 aprile su Rai 1, Marco Di Sant’Erasmo (Moisé Curia) avrà ormai trovato una soluzione per salvare il Paradiso Market, includendo Tancredi nel suo progetto. Nel frattempo a casa Colombo inizieranno i preparativi per la Pasquetta, mentre Gemma comincerà ad organizzare il suo viaggio con Roberto (Filippo Scarafia), ma inaspettatamente cambierà idea. Più tardi Marco scoprirà una verità sconvolgente riguardo suo fratello.

Matilde, invece, comincerà ad essere molto preoccupata per suo marito Tancredi.

Il Paradiso, puntata del 10 aprile: Tancredi confessa a Marco di essere malato

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa su Rai 1 il 10 aprile, la famiglia Colombo si preparerà ad organizzare la Pasquetta: Ezio e Veronica decideranno di trascorrerla a casa, mentre Gemma (Gaia Bavaro) si preparerà ad affrontare una gita fuori porta insieme al futuro marito Roberto. In seguito la giovane Zanatta cambierà idea all’improvviso e spingerà l’uomo a trascorrere la giornata di festa insieme a Mario. Nel frattempo Matilde (Chiara Baschetti) noterà uno strano atteggiamento in Tancredi, ma non capirà il motivo. In realtà, le sensazioni della Frigerio saranno giuste, poiché l’uomo le starà nascondendo una verità molto importante.

Successivamente Tancredi si sentirà sotto pressione e deciderà di confessare a suo fratello Marco di essere gravemente malato.

Maria non vuole perdonare Vito

Maria (Chiara Russo) non avrà la minima intenzione di perdonare Vito e non accetterà che venga invitato alla scampagnata organizzata con le sue amiche a Pasquetta. Nel frattempo Alfredo cercherà di scoprire qualche dettaglio in più riguardo l’uomo che ha conquistato Clara.

Marcello, invece, sarà ancora molto deluso dal comportamento di Adelaide: la donna, infatti, ha preferito partire da sola per l’estero senza avvisarlo. Alla fine Barbieri si avvicinerà ancora una volta alla sua ex fidanzata Ludovica e trascorrerà del tempo insieme a lei, mentre Salvatore sarà assai felice per la nascita della sua nipotina, così festeggerà il lieto evento e accoglierà Agnese, di ritorno da Londra.

Vito organizza il viaggio per l’Australia

Vito Lamantia (Elia Tedesco) comincerà ad organizzare il suo viaggio per l’Australia, ma prima di partire sarà desideroso di chiarire la situazione con Maria Puglisi: la donna, però, sembrerà assai determinata nelle sue intenzioni. Matilde, intanto, sarà ancora ignara dei problemi di suo marito Tancredi e continuerà ad essere molto preoccupata per lui.