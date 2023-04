Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 17 al 21 aprile, non possono mancare di certo nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Adelaide, la quale ha mentito a Marcello. Dopo essere partita improvvisamente da sola per andare dalla sua amica gravemente malata, il giovane barista scopre che, in realtà, non si trova in Francia.

Le nozze al Paradiso delle signore si avvicinano

Nel corso dei prossimi episodi de il Paradiso delle signore, finalmente Gemma è pronta per annunciare ufficialmente le sue nozze con Roberto all'intero staff del magazzino. Nel frattempo, Clara non se la sente più di continuare a fingere che sia Francesco il suo pretendente. Preferisce, quindi, dire la verità.

Intanto, Marcello è molto provato dalle menzogne di Adelaide. Non riesce a mandare giù il boccone amaro e si sfoga in caffetteria con il suo amico. Tuttavia, anche Umberto inizia a rendersi conto del comportamento sospetto della contessa ed inizia ad essere incuriosito.

Poco dopo, Vittorio, per far fronte alla situazione che si è creata nell'atelier, chiede a Maria di prendere il posto di stilista di Flora.

Invece, Vito vorrebbe trasferirsi con la giovane sarta in Australia e ricominciare insieme una nuova vita. Nel contempo, Tancredi ringrazia il fratello per non aver rivelato nulla. Tuttavia, quando Matilde viene a scoprire che i responsabili dell'incendio della fabbrica di famiglia sono stati arrestati, rivive quei momenti bui e le vecchie ferite si riaprono.

Alla ricerca della contessa al Paradiso delle signore

Successivamente, Flora capisce che Umberto si è messo subito alla ricerca di Adelaide e non reagisce affatto bene. Alfredo vorrebbe a tutti i costi che Irene facesse finalmente la conoscenza della sua famiglia. Tuttavia, proprio quando quel giorno sta per avvicinarsi, la giovane Venere del Paradiso inventa delle scuse.

Pertanto, il magazziniere resta molto deluso e si sfoga con il contabile. Mentre, Vito cerca di raccogliere il coraggio per dire a Maria della possibilità di vivere insieme in Australia.

Quando Matilde viene chiamata a depositare la sua testimonianza in merito agli eventi riguardanti l'incendio della fabbrica di famiglia, suo marito cerca in tutti i modi di convincerla a non indagare oltre. Tuttavia, spronata anche da Vittorio, la giovane Frigerio è determinata a proseguire con le indagini.

Nel frattempo, Marco continua a trattare Gemma soltanto come un'amica ed è pronto a lasciarsi alle spalle la relazione con Stefania. Poco dopo, Ludovica si ritrova a dover tranquillizzare Marcello, poiché è molto agitato da quando Adelaide è partita.

Momenti importanti al Paradiso delle signore

Nel contempo, Marco prende la decisione di partecipare al matrimonio di Gemma e la informa. Successivamente, Adelaide fa una telefonata a Marcello, il quale resta particolarmente turbato. Pertanto, Ludovica cerca di supportarlo. Mentre Umberto prova a rintracciare la Contessa in tutti i modi.

Intanto, Alfredo è pronto per affrontare il raduno parentale senza la sua amata Irene. In più, quando viene a scoprire tutte le menzogne di quest'ultima, prende una decisione del tutto inaspettata. Invece, Vito è intenzionato a dire la verità sull'Australia a Maria nella speranza di convincerla a partire insieme a lui. Tuttavia, la giovane sarta del Paradiso gli rivela di essere in procinto di accettare una nuova proposta fatta da Vittorio.

Quando Elvira chiede a Salvo di farle fare una guida pratica prima dell'esame della patente, accadde qualcosa di veramente inaspettato. Nel frattempo, Marco viene a scoprire della gravidanza di Gemma ed è convinto che il bambino sia di Roberto. In un secondo momento, però, inizia a nutrire seri dubbi sulla loro relazione e la giovane Zanatta gli ripete che il figlio non è suo.

Tra Matilde e Tancredi regna la serenità nel momento in cui vengono a sapere che lui potrà sottoporsi all'operazione alla gamba. Infine, Umberto parte per cercare Adelaide e, per evitare discussioni inutili, non lo dice a Flora.