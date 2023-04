Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 aprile in prima visione su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato segnalano che Salvo apprenderà che sua sorella Tina (Neva Leoni) è diventata mamma di una bambina. Vito Lamantia intanto pare sempre più deciso a lasciare Milano per trasferirsi in Australia.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Salvo apprende della nascita della figlia di Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che giungerà la notizia della nascita della figlia di Tina.

Suo fratello Salvo quindi diventerà zio e festeggerà l'evento con gli amici in caffetteria.

Maria, invece, apparirà ancora molto arrabbiata con Vito, tanto da non volere concedergli il perdono. La donna infatti non vorrà che l'ex fidanzato si unisca alla gita fuori porta con le sue amiche: ma il contabile non si arrenderà tanto facilmente provando a conquistare il suo cuore ad ogni costo.

Alfredo, invece, apparirà molto curioso di conoscere che cosa pensa Clara del suo spasimante. Inoltre, il giovane si offrirà di aiutare Vito a fare un ultimo tentativo per riconquistare Maria prima della sua partenza, ma il piano fallirà dato che la ricamatrice si dimostrerà irremovibile nella sua decisione.

Pertanto, Lamantia preparerà le ultime valigie per andare in Australia.

Francesco informa Maria che Vito è in procinto di partire per l'Australia

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Francesco cercherà di approfittare dell'addio di Vito per farsi avanti con Maria. Salvatore e Palma a questo punto cercheranno di fargli cambiare idea.

Il giovane così informerà la ricamatrice che Vito è in procinto di partire per l'Australia.

La giovane Puglisi deciderà pertanto di fermare il giovane dopo aver fatto luce nei propri sentimenti. In questo modo, Lamantia continuerà a lavorare al grande magazzino, facendo tirare un sospiro di sollievo a Vittorio (Alessandro Tersigni) che non dovrà così cercare un altro contabile.

Ludovica e Marcello di nuovo vicini

Allo stesso tempo Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) ricorderanno i loro momenti trascorsi insieme, nonostante ormai abbiano diviso le proprie strade. La ragazza restituirà alcuni oggetti personali all'ex fidanzato: in questa circostanza i due giovani si abbandoneranno ai ricordi, ritrovando per un attimo l'antica armonia. Tuttavia Salvatore Amato consiglierà a Marcello di andarci con i piedi di piombo, infatti Barbieri dimostrerà di non essere immune al fascino di Ludovica, ma un regalo inaspettato della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) metterà nuovamente tutto in discussione.