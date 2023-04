Il Paradiso delle Signore si avvicina alle battute finali della settima stagione di programmazione. Durante la puntata della soap opera che andrà in onda giovedì 27 aprile, Vittorio sarà determinato a proseguire nella ricerca della verità sul coinvolgimento di Tancredi nell'incendio del mobilificio Frigerio. Nel frattempo, Armando penserà di trasferirsi definitivamente a Londra da Agnese. Successivamente, Marco sembrerà essere sempre più legato a Gemma, ma non vorrà ammette a se stesso i suoi sentimenti nei confronti della giovane venere. Intanto, Alfredo si mostrerà scostante con Irene, mentre con Clara crescerà la complicità.

Infine, Ludovica accetterà di accompagnare Marcello a Ginevra per cercare la nobildonna di Sant'Erasmo, ma tra i due succederà qualcosa di inaspettato.

Vittorio continua ad indagare sull'incendio al mobilificio

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, il direttore dell'atelier continuerà ad indagare sul conto dell'incendio al mobilificio Frigerio, soprattutto dopo aver visto il marito di Matilde discutere con il maggiordomo che viveva alla villa anni addietro. Infatti, Vittorio pensa che Tancredi sia complice del reato. Nel contempo, Armando apprenderà l'intenzione di Agnese di rimanere a vivere per sempre a Londra. Per questo motivo, il signor Ferraris penserà di trasferirsi per stare accanto alla donna che ama e lasciare definitivamente Milano.

Marco non ammette i propri sentimenti per Gemma ne il Paradiso

Marco ha accompagnato Gemma a fare una visita ginecologica per verificare lo stato di salute del bambino che porta in grembo. Successivamente, il ragazzo sarà sempre più complice con la signorina Zanatta. Tuttavia, Marco non riuscirà ad ammettere a se stesso i sentimenti che prova nei confronti della venere del Paradiso delle Signore.

Nel frattempo, Alfredo si mostrerà scostante con la sua fidanzata Irene, mentre si avvicinerà particolarmente a Clara. Infatti, l'aiutante di Armando si è offerto volontaria per assistere e prendersi cura della signorina Boscolo, vittima di un'incidente durante una competizione ciclistica.

Ludovica accetta di accompagnare Marcello a Ginevra

Nella parte finale della puntata de il Paradiso delle Signore, Marcello, dopo aver appreso informazioni sul conto di Adelaide dal commendatore Guarnieri, vorrà partire per Ginevra e chiederà alla sua ex fidanzata di accompagnarlo lungo questo viaggio. Infine, Ludovica accetterà di partire insieme al giovane Barbieri alla ricerca della nobildonna di Sant'Erasmo, ma tra i due succederà qualcosa di inaspettato. Attualmente non è noto dalle trame quello che accadrà tra la coppia.