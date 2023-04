Il Paradiso delle Signore ha in serbo nuovi sconvolgimenti all’interno delle puntate del 26 e 27 aprile. Uno dei personaggi più cari ai fan di questo sceneggiato, valuterà l’addio a Milano. Si tratterà di Armando il quale vorrà raggiungere Agnese a Londra, in pianta stabile. Aria di tempesta nel rapporto tra Irene e Alfredo. Deluso dall'atteggiamento della nuova capo commessa, Perico dedicherà del tempo a Clara e si comporterà in maniera scostante con l'ex. Sarà in questo modo che Alfredo e Clara si avvicineranno. Anche Marco e Gemma avranno modo di legare ancora di più e questo accadrà dopo che Roberto deciderà di farsi da parte, permettendo ai due di andare insieme dal medico.

Marcello e Ludovica saranno in partenza per la Svizzera, quando resteranno coinvolti in qualcosa di inaspettato.

Il Paradiso delle signore puntata 26/4:

Grandi movimenti all’interno della puntata de Il Paradiso delle signore in programma mercoledì 26 aprile. In seguito all’infortunio procuratasi durante la gara ciclistica, Clara verrà accudita amorevolmente da Alfredo. Mentre questa faccenda spingerà i due giovani ad accorciare le distanze l’uno dall’altra, Irene verrà a sapere che Alfredo Perico intende evitarla.

Preoccupato per l’assenza prolungata di Adelaide, Marcello romperà ogni indugio e si rivolgerà all’unica persona che conosce bene la contessa, Umberto. Dopo aver chiesto al commendatore Guarnieri di rintracciare la donna, Barbieri sarà in partenza per la Svizzera e spererà che Ludovica parta assieme a lui.

Roberto si fa da parte, Salvatore apprende di sua madre Agnese

Spazio anche alle Veneri e ai ragazzi della Caffetteria. Salvatore Amato apprenderà che sua madre Agnese vuole restare a Londra e non vuole ritornare a vivere in Italia. Dopo il lungo soggiorno in Inghilterra, per stare vicino alla figlia Tina nella sua difficile gravidanza, la donna ha finito per affezionarsi a quel posto.

Gemma avrà appuntamento dal medico, ma Roberto si farà da parte permettendo a Marco di accompagnarla alla visita. Sarà un’altra occasione per spingere i due giovani a riavvicinarsi. In seguito Marco confiderà a Matilde Frigerio di provare qualcosa per la sua ex Zanatta.

Il Paradiso delle signore trama 27/4: accade qualcosa tra Ludovica e Marcello

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore si sono riaccesi i fari sull’incendio avvenuto tempo fa alla fabbrica della famiglia di Matilde. Quest’ultima, sospettosa, ha finito per coinvolgere anche Vittorio nell’indagine. Giovedì 27 aprile vedremo il direttore del grande magazzino fermamente determinato a scoprire la verità su questo incendio al mobilificio, ma riuscirà a scovare qualcosa? Frattanto Ludovica e Marcello faranno i bagagli per partire insieme per Ginevra, ma fra i due accadrà qualcosa di sorprendente.

Alfredo si avvicina a Clara, Armando rimugina

Il fatto che Agnese voglia trasferirsi a Londra sconvolgerà abbastanza il capo magazziniere del Paradiso delle signore.

Nel dettaglio, Armando Ferraris non saprà se raggiungere la sua amata o se rimanere a Milano. E mentre Marco, seppur sempre più legato alla giovane Zanatta, soffocherà i suoi sentimenti per la ragazza, Alfredo si comporterà in modo glaciale con Irene, avvicinandosi a Clara.