Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 3 al 7 aprile sui teleschermi di Rai 1.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Marco Sant'Erasmo svelerà il motivo del suo ritorno a Milano. Maria Puglisi, invece, non riuscirà a perdonare Vito Lamantia, reo di averle taciuto il proprio passato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Marco e Stefania si sono lasciati

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Marco racconterà a Tancredi perché è tornato. Una versione che però desterà i sospetti del fratello maggiore.

Il giornalista così confiderà di essere tornato a Milano in seguito alla rottura con Stefania. Tale notizia arriverà alle orecchie di Ezio e Veronica, i quali sceglieranno di non rivelare a Gemma della separazione tra i due ragazzi. Comunque sia in seguito la cavallerizza scoprirà la verità sull'ex fidanzato. Una notizia che non sembrerà smuovere più di tanto Gemma, la quale confesserà di vedere il giornalista solo come un amico. Allo stesso tempo, Marco dimostrerà di non riuscire a dimenticare Stefania.

Maria non ha intenzione di perdonare Vito

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, in onda dal 3 al 7 aprile, Maria non avrà nessuna intenzione di perdonare Vito dopo aver scoperto il suo passato.

La ricamatrice siciliana così sfogherà i suoi patemi d'amore con Francesco. Ma il nuovo contabile non sembrerà disposto a perderl, apparendo pronto a tutto pur di riconquistare il suo cuore.

Pertanto il ragazzo chiederà scusa al giovane Rizzo, augurandosi che accetti il suo pentimento. Comunque sia Maria apparirà sempre più arrabbiata nei confronti del fidanzato.

Lamantia aggredisce Vito, Alfredo vuole sposare Irene

Francesco, invece, deciderà di scrivere una missiva per dichiarare i suoi sentimenti a Maria. Clara, a questo punto, cercherà di convincere il giovane Rizzo a non farsi illusioni con la ricamatrice, ma Salvatore la penserà in un altro modo.

Ben presto Vito metterà le mani sulla lettera scritta dal suo rivale a Maria e aggredirà fisicamente Francesco dopo essere stato colto da un raptus di gelosia.

Comunque l'intervento di Clara riuscirà a fermare gli animi inferociti dei due ragazzi.

Allo stesso tempo Alfredo Perico proporrà a Irene (Francesca Del Fa) di diventare sua moglie. La venere, a questo punto, prenderà del tempo per rispondere alla proposta di nozze. Intanto la giovane Cipriani deciderà di invitare il fidanzato a una cena per presentarlo in famiglia.