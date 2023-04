Cosa succederà nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel gran finale di questa stagione?

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le sorti della contessa Adelaide, la quale farà perdere misteriosamente le sue tracce e sparirà nel nulla, al punto da destare i sospetti del suo fidanzato Marcello.

Spazio anche alle vicende di Tancredi: le sue bugie finiranno per metterlo nei guai con sua moglie Matilde.

Adelaide sparisce nel gran finale de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Marcello farà una scoperta sul conto della sua amata contessa.

Il giovane Barbieri crederà che la donna sia partita per Lione, per rivedere una sua vecchia amica in fin di vita, ma questa non sarà la realtà dei fatti.

La contessa non ha mai messo piede a Lione e, a quel punto, Marcello deciderà di indagare per scoprire cosa sta succedendo nella vita della donna.

I colpi di scena non mancheranno visto che, nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, potrebbe venir fuori che Adelaide si sia recata all'estero per sottoporsi a delle cure mediche.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore Adelaide potrebbe svelare di avere una malattia

Il sospetto, infatti, è che dietro questo silenzio da parte della donna, possa celarsi la scoperta di avere una brutta malattia.

Non si esclude, quindi, che per non far preoccupare i suoi cari e in particolar modo il suo amato Marcello, Adelaide possa aver scelto di fare tutto da sola.

La donna potrebbe essere in cura presso uno specialista di fama internazionale per risolvere il suo problema di salute.

Tuttavia Adelaide non sarà l'unica ad essere al centro delle trame delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7.

Occhi puntati anche sulle vicende di Tancredi che, in questo attesissimo finale di stagione, si ritroverà a dover fare i conti con le clamorose scoperte che verranno fatte dal fratello Marco.

Tancredi rischia guai con Matilde nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Sì, perché il giornalista deciderà di indagare sull'incendio avvenuto allo stabilimento di Matilde e si renderà conto che suo fratello non ha detto tutta la verità su quella drammatica notte.

Marco arriverà a scoprire quanto è successo e, a quel punto, non si farà problemi a ricattare Tancredi, tanto da metterlo nei guai anche con Matilde.

Il conte, quindi, in queste ultime puntate della soap opera rischia di essere "smascherato" dalla moglie e il suo matrimonio potrebbe giungere al capolinea in maniera del tutto inaspettata.