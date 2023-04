Gianni Sperti torna a provocare sui social e si mostra in intimo. Il celebre opinionista di Uomini e donne, in queste ultime ore, ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto che non è passato inosservato ai tantissimi fan che lo seguono.

Le polemiche non sono mancate: da un lato c'è chi si è complimentato con Gianni per il suo aspetto fisico e dall'altro c'è chi ha puntato il dito contro l'opinionista, sostenendo che avrebbe voluto lanciare una frecciatina al suo "nemico" Armando Incarnato.

Gianni Sperti provoca sui social: l'opinionista di Uomini e donne si mostra in intimo

Nel dettaglio, Gianni Sperti dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne, ha postato una nuova foto social che ha scatenato subito un vespaio di commenti e polemiche.

L'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha deciso di provocare e, per l'occasione, si è mostrato in intimo: a coprirlo c'è solo uno slip bianco.

Una foto accompagnata anche da una didascalia che, per diversi fan social della trasmissione di Maria De Filippi, sarebbe una sorta di frecciatina nei confronti di Armando Incarnato, il volto storico del trono over che spesso e volentieri si ritrova ai ferri corti con Gianni.

'Il resto sono solo scuse', la frecciatina social di Gianni Sperti

"Rifletto. Se non ti cerca. Se visualizza dopo troppe ore. Se risponde in modo telegrafico, non prova nessun interesse. Il reso sono solo scuse", ha scritto il celebre opinionista di Uomini e donne a corredo del suo scatto in intimo.

Un pensiero che ha scatenato subito critiche al veleno da parte di alcuni fan, molti dei quali sostengono che l'opinionista del talk show di Maria De Filippi, avrebbe potuto esplicare questo concetto anche con una foto in cui si mostrava vestito e non per forza in intimo.

"Rifletti anche quando attacchi le persone per partito preso? Sei diventato davvero pesante in trasmissione, almeno con Tina ci divertiamo. Tu pensi di sapere tutto ma sei solo noioso", ha sbottato un utente contro Sperti.

Frecciatina di Gianni contro Armando di Uomini e donne? La reazione dei fan

E poi ancora, qualcun altro sostiene che Gianni avrebbe lanciato una frecciatina sottile al suo nemico giurato Armando Incarnato.

"È chiaro che questa frecciatina è rivolta ad Armando e ai suoi atteggiamenti in studio con le varie dame", ha scritto un commentatore di Uomini e donne.

"Dai Gianni anche meno con queste frecciatina ad Armando, basta", ha sentenziato ancora un altro spettatore del talk show Mediaset.

"Quindi in mutande si riflette meglio? Ma basta con queste stoccate rivolte palesemente ad Armando", scrive ancora qualcun altro.