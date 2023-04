Grandi novità attendono i telespettatori de Il Paradiso delle signore 7 nell'ultima settimana di stagione. Le anticipazioni della puntata in onda martedì 2 maggio annunciano che Ferdinando non perderà tempo e proporrà a Ludovica un matrimonio-lampo, in modo da scongiurare un eventuale riavvicinamento tra la donna e il suo ex fidanzato. Nel frattempo Ezio scoprirà che Veronica ha sempre saputo della sua relazione con Gloria e capirà che la sua partenza è stata obbligata, mentre Vittorio si preparerà ad affrontare la concorrenza con una nuova idea.

Ci saranno novità anche per le coppie più giovani della soap, con Salvatore che inizierà a guardare Elvira con occhi diversi e Irene che studierà un modo per capire se tra Alfredo e Clara ci sia davvero qualcosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Ezio scoprirà la verità su Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di martedì 2 maggio raccontano che al centro delle scene ci sarà ancora la famiglia Colombo. Ezio si renderà conto che Veronica gli ha mentito per mesi e che in realtà ha sempre saputo della sua relazione con Gloria. Per il padre di Stefania non sarà difficile capire che se la signora Moreau ha lasciato per sempre Milano in quanto obbligata dalle minacce della sua compagna.

Cosa deciderà di fare a quel punto il signor Colombo? Lascerà per sempre Veronica e tornerà con la moglie come sogna da sempre? Le trame riportano solo che i sentimenti di Ezio per Gloria non si sono mai spenti.

Anticipazioni puntata di martedì 2 maggio: Ferdinando farà la proposta di nozze a Ludovica

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa martedì 2 maggio vede al centro delle scene anche Ferdinando, che dopo aver scoperto il bacio tra Ludovica e Marcello non si perderà d'animo e deciderà di agire al più presto.

Per evitare un ritorno di fiamma tra la signorina Brancia e Barbieri, Torrebruna proporrà alla fidanzata un matrimonio lampo. Ferdinando spererà di fare colpo con l'effetto sorpresa e di legare per sempre a sé la donna che ama, allontanandola definitivamente da Marcello.

Vittorio penserà di dare il via anche a una linea di moda maschile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che martedì 2 maggio verrà dedicato ampio spazio anche a Vittorio, che dovrà inventarsi al più presto qualcosa per fronteggiare la concorrenza della Galleria Miliano Moda, ormai prossima all'apertura. Conti dimostrerà ancora una volta di essere all'altezza della situazione, pensando di produrre una linea di moda maschile a marchio Paradiso. Nel frattempo Irene noterà la vicinanza tra Alfredo e Clara, ma la ragazza vorrà vederci chiaro prima di fare un passo verso il suo ex. Per prima cosa la signorina Cipriani metterà a punto un piano per capire se davvero tra i due amici c'è qualcosa o se il loro è solo un atteggiamento per stuzzicare la sua gelosia. Le novità non mancheranno neanche per Salvatore che inizierà a guardare Elvira con occhi diversi.