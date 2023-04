L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato nelle giornate dell'11 e 12 aprile 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Vito, interessato a recuperare il suo rapporto con Maria prima che possa essere troppo tardi.

Invece, Tancredi si ritroverà ad essere vittima di un malore improvviso che desterà preoccupazioni in suo fratello Marco.

Tancredi colto da un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 aprile 2023 rivelano che Vito si preparerà ad affrontare il suo viaggio per l'Australia, ma prima intende avere un ultimo confronto decisivo con Maria, per cercare di capire se c'è la possibilità di riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Spazio anche alle vicende di Tancredi: l'uomo si ritroverà ad essere vittima di un malore. Al suo fianco ci sarà Marco che lo porterà subito in ospedale mostrandosi piuttosto preoccupato per lui, al punto da chiedergli di dire tutto anche a Matilde.

Intanto, in occasione dell'assenza di Adelaide in città, Ludovica si ritroverà a dover fare i conti con dei problemi sul lavoro.

Marcello in soccorso di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 11 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'11 aprile rivelano che la presidente del Circolo dovrà fare i conti con alcune grane legate ad un problema che sorgerà all'interno della struttura e non saprà con chi confrontarsi, dato che la contessa non è presente sul posto.

In soccorso di Ludovica, però, arriverà Marcello: il giovane Barbieri farà le veci di Ludovica, decidendo così di dare una mano alla sua ex fidanzata per uscire da questi problemi.

E poi ancora, al centro dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Matilde ripenserà con Conti alla notte dell'incendio all'interno del suo mobilificio, dove sono andati distrutti i sogni dei suoi familiari.

Marco e Gemma vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 12 aprile

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 12 aprile 2023: le anticipazioni della soap opera rivelano che tra Marco e Gemma ci sarà un timido riavvicinamento e i due si ritroveranno a vivere dei momenti insieme.

Intanto Marcello, dopo il riavvicinamento che c'è stato con la sua ex Ludovica per questioni lavorative legate al Circolo, verrà richiamato dal suo socio Salvatore.

Il giovane Amato, data l'assenza momentanea della contessa in città, chiederà a Marcello di andarci coi piedi di piombo con la sua ex fidanzata e non fare passi affrettati e sbagliati.