Il Paradiso delle Signore prosegue con la sua consueta programmazione: la soap opera italiana va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio dell'11 aprile, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena.

Le anticipazioni riguardanti le trame di questa puntata indicano che i riflettori saranno puntati, ancora una volta, su Tancredi. Questi, da quando è tornato il fratello in città, ha cercato di indagare sul motivo per cui Marco ha lasciato gli Stati Uniti. Tuttavia, a sua volta, ha attirato l'attenzione del giovane giornalista, poiché è riuscito a capire che qualcosa non va in lui.

Infatti, il primogenito della famiglia Di Sant'Erasmo gli ha rivelato di stare male e di non volerne fare parola con nessuno, neanche con sua moglie.

Tancredi ha un malore improvviso

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Tancredi, dopo aver rivelato a suo fratello la verità riguardo il suo stato di salute, ha un malore improvviso. Pertanto, Marco di Sant'Erasmo, con grande prontezza, fa trasportare Tancredi immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Il fatto di aver agito in maniera tempestiva permette a Tancredi di poter superare, almeno momentaneamente, il problema di salute.

Nel frattempo, Vito è in procinto di lasciare la città alla volta dell'Australia.

Tuttavia, prima di partire definitivamente, non riesce a smettere di pensare a Maria. Non vuole andarsene senza prima essere riuscito a fare tutto il possibile per ottenere il suo perdono. Pertanto, fa un ultimo tentativo con l'aiuto di Alfredo, il quale spera che possa riuscire a riconquistare la giovane sarta. D'altronde, è un peccato che si siano allontanati così.

Ricordi dolorosi

Intanto, siccome Adelaide si trova fuori città, le responsabilità legate al Circolo ricadono interamente sulle spalle di Ludovica. Tuttavia, proprio in questi giorni, la giovane Brancia si è ritrovata a dover fronteggiare delle problematiche non indifferenti ed è in forte difficoltà. Fortunatamente, Marcello corre in suo soccorso.

I due si ritrovano, ad un certo punto, a rimanere a stretto contatto al punto da far riaffiorare vecchi ricordi del passato riguardanti la loro relazione.

Infine, anche Matilde si lascia andare ai ricordi relativi al suo passato. Tuttavia, nel suo caso, non si tratta affatto di qualcosa di piacevole. Infatti, insieme al pubblicitario del Paradiso, Matilde va a ripensare ad alcuni dettagli inerenti il giorno dell'incendio alla fabbrica di famiglia. Vittorio l'ascolta attentamente mentre non possono che prendere il sopravvento questi ricordi così dolorosi.