Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dal 24 al 28 aprile 2023, rivelano che ci sarà spazio per i dubbi di Roberto Landi sulle ormai imminenti nozze con Gemma, complice il ritorno in città di Marco che finirà per rendere tutto più complicato.

Spazio anche alle vicende di Flora, la quale si sentirà ingannata e presa in giro da Umberto, in merito al caso della contessa Adelaide.

Roberto dubita di Marco e Gemma: anticipazioni Il Paradiso al 28 aprile

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 28 aprile 2023 rivelano che la vicenda della gravidanza di Gemma continuerà ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa settimana, assieme al matrimonio con Roberto.

Nozze che attireranno non pochi sospetti, compresi quelli di Marco che dopo essere rientrato in città in seguito ad un lungo periodo di assenza, si ritroverà a riprendere in mano le redini del suo rapporto con la giovane venere del grande magazzino.

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera rivelano che, proprio questo legame speciale che sembra essersi creato tra i due, finirà per attirare i dubbi e i sospetti da parte di Roberto.

Marco finge su Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 aprile

Il promesso sposo, infatti, inizierà a chiedersi cosa c'è tra di loro e se dopo tanto tempo c'è ancora un sentimento che li unisce e li lega fortemente.

Sta di fatto che, a questo punto, Roberto vorrà chiarirsi le idee sull'intimità che c'è tra i due ragazzi.

La verità, però, è che Marco stesso sembra non voler sapere.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste fino al 28 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Flora.

Flora mette alle strette Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 28 aprile

La donna non gradirà affatto l'atteggiamento del suo compagno Umberto che, contrariamente ad ogni aspettativa, deciderà di mettersi sulle tracce della contessa, preoccupato per la sua sparizione nel nulla.

E, a quel punto, Flora si renderà conto di non gradire tutto questo interesse del commendatore Guarnieri nei confronti della sua ex compagna: per tale motivo, quindi, la donna si ritroverà a metterlo alle strette in maniera definitiva.

Umberto, quindi, si ritroverà nella posizione di dover scegliere: o dimentica definitivamente Adelaide oppure tra loro è finita per sempre.

Ezio, invece, riceverà a casa il regalo di Gloria per le nozze di Gemma: per lui sarà un vero e proprio colpo al cuore, dato che l'uomo si ritroverà ad essere pervaso da un senso di forte nostalgia per i bei tempi vissuti con la donna, ormai lontana da lui dopo aver scelto di trasferirsi in America.