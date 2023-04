Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda venerdì 28 aprile con una puntata davvero imperdibile. I protagonisti, infatti, si troveranno a dover rimettere in discussione la propria vita, ognuno per motivazioni diverse. Ezio sarà sopraffatto dalla nostalgia di Gloria quando un suo regalo arriverà a casa Colombo. Gemma, invece, sarà spiazzata dalla dichiarazione d'amore di Marco che rischierà di far vacillare il matrimonio con Roberto. Per Marcello, invece, ci sarà la decisione di partire da solo per Ginevra, mentre Ferdinando verrà a sapere che tra Ludovica e Barbieri c'è stato qualcosa.

Infine, Agnese tornerà a Milano e Vittorio avrà la conferma sui suoi dubbi riguardo Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gloria manderà un regalo a casa Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 28 aprile raccontano che a casa Colombo si procederà con i preparativi per il matrimonio di Gemma e Roberta. In occasione dell'importante evento, Gloria manderà un regalo alla figlia di Veronica e quando Ezio lo vedrà non sarà affatto indifferente. Per Colombo, infatti, la nostalgia dei momenti trascorsi con sua moglie sarà forte e la sua mancanza si farà sentire prepotentemente. Questo potrebbe portare Ezio a cambiare di nuovo idea sul suo rapporto con Veronica?

Per Gemma, invece, arriverà un cambiamento che la farà riflettere su tutto quello che sta facendo.

Anticipazioni puntata di venerdì 28 aprile: Marcello partirà da solo per Ginevra

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 28 aprile vedrà protagonista Marco che si farà avanti con Gemma seguendo il consiglio di Matilde.

Il giornalista dichiarerà i suoi sentimenti alla ragazza e questo potrebbe mettere in discussione il suo futuro con Roberto. Nel frattempo, Marcello lascerà un biglietto a Ludovica, informandola del fatto che sarebbe partito da solo per Ginevra. Tra lui e la signorina Brancia, infatti, il giorno precedente è successo qualcosa che le trame ancora non hanno rivelato, e questo giungerà anche alle orecchie di Ferdinando.

Agnese tornerà a sorpresa a Milano e riabbraccerà la sua famiglia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che venerdì 28 aprile Vittorio farà un incontro che gli chiarirà tutti i dubbi che riguardano il coinvolgimento di Tancredi nell'incendio al mobilificio, ma le novità non finiranno qui. Agnese, infatti, arriverà a Milano facendo una sorpresa a tutti. Armando e Salvatore saranno felici di riabbracciare la signora Amato che fino a qualche giorno prima si era detta decisa a restare definitivamente a Londra. Non è ancora chiaro se il viaggio di Agnese a Milano sia una breve parentesi o se si tratterà di un ritorno stabile.