L'appuntamento con le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 potrebbe essere ricco di colpi di scena e inattese verità per Umberto e Adelaide.

A tenere banco, infatti, sarà la sparizione nel nulla della contessa che di punto in bianco farà perdere le proprie tracce e non darà più alcun segnale di vita.

Una situazione non facile da gestire per Marcello che, tuttavia, non sarà l'unico a mettersi sulle tracce della donna, dato che a scendere in campo sarà anche Umberto, intenzionato a scoprire cosa sta succedendo.

Marcello ingannato da Adelaide nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che il giallo della contessa sarà uno dei colpi di scena che terrà banco nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera pomeridiana di Rai 1.

La contessa, dopo aver annunciato il suo viaggio a Lione, farà perdere le proprie tracce: nessuno saprà che fine abbia fatto, neppure il suo fidanzato Marcello.

Una situazione che non passerà inosservata, dato che Marcello si mostrerà preoccupato e in forte ansia per quanto sta accadendo nella vita della sua amata.

Al tempo stesso, però, Marcello sarà anche amareggiato dalle bugie che gli sono state raccontate dalla donna e non riuscirà a darsi pace.

Umberto vuole sapere dove sta Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Tuttavia, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello non sarà l'unico a mettersi sulle tracce di Adelaide.

Anche il suo ex compagno Umberto, dopo aver appreso la notizia, deciderà di mettersi all'opera subito per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo.

Il commendatore Guarnieri, senza troppi mezzi termini, deciderà di scoprire che fine abbia fatto la sua amata e si metterà all'opera per scoprire dove sia finita la donna.

Umberto deciderà così di partire per un viaggio che possa permettergli di scoprire come stanno le cose.

Umberto potrebbe svelare di amare Adelaide nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Un gesto che non passerà inosservato e che potrebbe portare a un finale inatteso nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione della soap.

Non si esclude, infatti, che Umberto possa decidere di uscire allo scoperto e fare chiarezza su quelli che sono i sentimenti che prova nei confronti della donna.

Nonostante le nozze imminenti con Flora (che non lo hanno mai esaltato più di tanto) Umberto potrebbe addirittura confessare di essere ancora innamorato della sua ex compagna e di voler quindi riprendere il loro rapporto. In tal caso, nel corso dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, Umberto potrebbe tornare all'attacco per riconquistare il cuore della contessa.

Occorre precisare che si tratta comunque solo di ipotesi e non di anticipazioni sicure su ciò che andrà in onda.