La soap opera Il Paradiso delle Signore prosegue con la propria messa in onda su Rai 1 anche dal 17 al 21 aprile 2023.

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà disperato e risentito a causa dell’allontanamento di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) dalla città.

Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) vorrà partire per rintracciare la cognata Adelaide: il commendatore nasconderà tale intenzione alla fidanzata Flora (Lucrezia Massari).

Spoiler Il Paradiso delle signore fino al 21 aprile: Marco ha dei dubbi sulla paternità del figlio di Gemma

Negli episodi in programmazione su Rai 1 da lunedì 17 aprile a venerdì 21 aprile a casa Colombo arriveranno gli inviti delle nozze di Roberto e Gemma, che annuncerà il lieto evento pure alle colleghe.

Ben presto comunque Landi si accorgerà della complicità tra la giovane Zanatta e Marco. Quest’ultimo sarà deciso a dimenticare Stefania e considererà un'amica la sua ex Gemma. Il giovane di Sant’Erasmo dirà a Gemma che non andrà al suo matrimonio. Quando poi Marco avrà dei dubbi sulla paternità del figlio che aspetta, lei gli dirà che non è frutto della loro passata relazione.

Intanto Marcello si sfogherà prima in Caffetteria e poi con la sua ex Ludovica dopo essere rimasto deluso da Adelaide che gli ha detto delle bugie. Nel frattempo Umberto si insospettirà per la strana sparizione della contessa di Sant’Erasmo e Flora non la prenderà bene quando scoprirà che Guarnieri è alla ricerca di Adelaide.

Vittorio fa una proposta di lavoro a Maria, Matilde chiede aiuto a Vittorio

Vittorio proporrà a Maria di diventare la stilista del grande magazzino al posto di Flora. Nel frattempo Vito sarà deciso ad andare a vivere in Australia con la giovane Puglisi, ma quest’ultima dirà a Lamantia di aver accettato di sostituire Flora al Paradiso.

Intanto Tancredi ringrazierà il fratello Marco per aver mantenuto il silenzio sul suo coinvolgimento con l’incendio avvenuto nella fabbrica di famiglia: a proposito di questo fatto Matilde verrà a conoscenza dell’arresto del colpevoli, ma sarà invitata a stare in silenzio dal marito, quando dovrà rilasciare una testimonianza in merito all’incendio.

Peraltro Tancredi non nasconderà il suo turbamento per la riapertura del caso.

Nel frattempo Maria chiederà aiuto alla signora Frigerio per un lavoro difficile. Quest’ultima intanto vorrà portare avanti le indagini sull’incendio alla fabbrica, dopo essere stata esortata da Conti: a chiedere al direttore di farsi da parte sarà Tancredi, il quale ben presto apprenderà di potersi sottoporre a un intervento alla gamba.

Nel contempo Clara non vorrà più far credere che Francesco le stia facendo la corte.

Intanto Irene deluderà molto Alfredo quando si rifiuterà di conoscere la sua famiglia: ad ascoltare lo sfogo di quest’ultimo sarà Vito. Inoltre Perico prenderà una decisione inaspettata dopo aver scoperto che Cipriani non è stata sincera.

Infine Elvira chiederà aiuto a Salvatore prima di ripetere l’esame di guida.