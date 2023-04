La terza stagione di Terra Amara sarà caratterizzata dall'acuirsi dello scontro tra Demir e Hunkar. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, in questa lotta tra madre e figlio Zuleyha deciderà di schierarsi dalla parte della suocera. Ovviamente per suo tornaconto personale visto che, lontana dal costante controllo del marito, Altun organizzerà la fuga verso la Germania con il suo amato Yilmaz. Yaman non si arrenderà all'idea di dover stare lontano dalla sua famiglia come Hunkar gli ha imposto cacciandolo dalla villa, così deciderà di contattare la polizia per affermare che la madre tiene in casa la moglie contro la sua volontà.

A sorpresa, però, Altun prenderà le difese di Hunkar, il cui astio nei confronti di Demir non farà che crescere dopo la scelta dell'uomo di portare in paese l'ex amante del defunto marito.

Lo scontro tra madre e figlio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sullo scontro tra Hunkar e Demir, e la posizione che Zuleyha deciderà di assumere. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir, dopo aver scoperto che la madre non ha tenuto Adnan e Leyla lontano da Zuleyha, porterà i figli a casa di Sevda, l'ex amante del defunto padre Adnan.

Quando la matrona degli Yaman ne verrà a conoscenza, tra madre e figlio si innescherà una guerra senza esclusione di colpi, che porterà Hunkar a ripudiare pubblicamente il figlio durante le nozze tra Sabahattin e Julide. Ma il botta e risposta tra i due sarà solo all'inizio.

Zuleyha difende Hunkar

Nel frattempo, in seguito alla morte di Hatip Tellidere, Yaman verrà a conoscenza del fatto che Naciye ha messo in vendita la casa che condivideva con il defunto marito, così Demir deciderà di acquistarla per donarla a Sevda in modo tale che la donna possa trasferirsi in paese e starle così vicino. Non contento di ciò penserà bene che sia giunto il momento di ricongiungersi con moglie e figli, che fino al quel momento saranno sotto la protezione di Hunkar.

Demir contatterà le guardie e affermerà che Zuleyha è trattenuta in casa con i figli contro il suo volere, ma dovrà fare i conti con un'importante presa di posizione della moglie: Altun, di fronte alla polizia, si schiererà dalla parte della suocera asserendo di stare con Hunkar unicamente per sua scelta. Insomma per Demir si tratterà di un'ennesima sconfitta, ma come si comporterà adesso? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.