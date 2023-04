Mancano circa 24 ore all'inizio della registrazione della sesta puntata di Amici 22: giovedì 20 aprile, infatti, Maria De Filippi condurrà l'appuntamento serale che andrà in onda sabato prossimo. Nell'attesa di scoprire i nomi dei due allievi che andranno al ballottaggio, i fan stanno commentando il primo "guanto di sfida" che i prof hanno lanciato in settimana: Alessandra Celentano ha voluto contrapporre Isobel e Mattia dopo aver punzecchiato il ballerino di latinoamericano sulla sua capacità di stare sul palco con Benedetta.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono parole pesanti quelle che la maestra Celentano ha riservato a Mattia in questi giorni: in vista della sesta puntata serale, infatti, la prof di Amici ha deciso di mettere in discussione il talento del team Arisa-Todaro.

Per esaltare la sua alunna Isobel, Alessandra ha lanciato un "guanto di sfida" a Zenzola: i due dovranno preparare una coreografia di moderno contaminato per dimostrare alla giuria di essere capaci di spaziare in diversi generi di danza.

Il pugliese non ha reagito bene né alla prova che gli è stata "imposta" né alla lettera che la docente di classico gli ha fatto recapitare in casetta.

"Quando balli in coppia con Benedetta, lei ti oscura.

L'attenzione ricade su di lei e sembra che diriga i giochi perché è davvero sul pezzo", ha sostenuto l'insegnante della scuola.

La replica di Raimondo ad Amici

Le parole di Alessandra hanno mandato in crisi Mattia, che ha cominciato a chiedersi il perché di questo repentino cambio di idea della prof che fino a quel momento gli aveva sempre fatto complimenti.

Il ragazzo ha avuto la possibilità di confrontarsi col suo tutor sul "guanto di sfida" che lo vede contrapposto ad Isobel, e anche in quell'occasione ha ribadito la sua delusione per le critiche che gli ha fatto l'insegnante di danza classica.

Raimondo ha provato a far ragionare il giovane sul lato positivo della questione: "Non poteva farti un complimento migliore.

Per un latinista è tutto saper far brillare la propria dama. Se tu non sapessi guidare Benedetta, lei non potrebbe fare quello che fa".

Todaro ha anche punzecchiato la maestra di Amici aggiungendo: "Se pensa davvero queste cose, conferma la sua ignoranza in materia. Di latino non ci capisce una ceppa".

Attesa per il nuovo ballottaggio di Amici

Todaro ha anche suggerito a Mattia di farsi una risata e di capire che la maestra Celentano lo sta criticando soltanto adesso perché mancano poche puntate alla finale e vuole portare avanti i suoi allievi.

"Per i suoi farebbe di tutto, regolare e non. Sa che per lei potresti essere pericoloso, quindi non rimanerci male. Lei è una chiacchierona", ha aggiunto il docente della scuola di Amici prima di ufficializzare la sua volontà di rifiutare il guanto di sfida contro Isobel.

Qualora Alessandra avesse la possibilità di schierare nella sesta puntata serale, spetterà ai giudici decidere se la prova che Raimondo non ha accettato è equa oppure no: in caso di risposta affermativa del trio Malgioglio-Bravi-Giofré, il punto andrà di diritto alla ballerina australiana perché Zenzola non ha neppure preparato la coreografia di moderno contaminato che era oggetto del confronto.

La sera di giovedì 20 aprile, dunque, le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios faranno chiarezza sia su questa vicenda che sul nuovo ballottaggio: sabato prossimo, infatti, un altro alunno dovrà lasciare la gara e sarà colui/lei che perderà lo spareggio eliminatorio della puntata.

Secondo i fan a rischiare di più sarebbero Ramon e Cricca, rispettivamente componenti dei team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo.