L'Isola dei famosi è ormai alle porte e il cast ufficiale della nuova stagione del Reality Show è stato reso noto nella serata di ieri, 31 marzo. Sono tante le sorprese tra i nomi dei nuovi naufraghi, a partire dai Jalisse e le sorelle Elga e Serena Enardu, ma sono arrivate anche tante conferme come Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini e la ex suora Cristina Scuccia. Confermato Alvin come inviato, mentre in studio ci sarà l'arrivo di Enrico Papi nella nuova veste di opinionista.

L'Isola dei famosi riparte il 17 aprile in prima serata su Canale 5

Il cast ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi è stato svelato e Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del reality show che partirà subito dopo la settima edizione del Grande Fratello Vip, il 17 aprile su Canale 5. A sorpresa, sbarcheranno in Honduras i Jalisse, la coppia formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci che ha tentato 20 volte di tornare al Festival di Sanremo dopo averlo vinto nel 1997. Tra i naufraghi ci saranno anche le sorelle Elga e Serena Enardu, ex troniste di Uomini e donne e volti conosciuti al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Alessandro Cecchi Paone e Cristina Scuccia pronti a partire per l'Honduras

Tra i concorrenti de L'Isola dei famosi sono stati confermati anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini che già erano tra i nomi che circolavano prima che arrivasse l'ufficialità, come anche Cristina Scuccia, l'ex suora che aveva conquistato il pubblico di The Voice.

Saranno pronti a mettersi alla prova anche Helena Prester, Pamela Camassa e Gian Maria Sainato che proveranno a resistere dieci puntate con il cibo razionato e le sfide di sopravvivenza. A completare il cast ufficiale de L'Isola dei famosi si leggono inoltre i nomi di Nathalie Caldonazzo, Corinne Clery e Fiore Argento.

Enrico Papi e Vladimir Luxuria opinionisti in studio per L'Isola dei famosi 2023

La nuova stagione de L'Isola dei famosi sarà condotta anche quest'anno da Ilary Blasi, pronta a tornare in prima serata dopo essere stata la protagonista dei gossip a causa della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Accanto alla presentatrice ci sarà ancora Vladimir Luxuria, ma non Nicola Savino che passerà alla conduzione di un programma su Tv 8 e al suo posto arriverà Enrico Papi. L'ex presentatore di Sarabanda si metterà in gioco nella nuova veste di opinionista, pronto a giudicare l'operato dei naufraghi senza peli sulla lingua. Tra le altre conferme, invece, ci sarà Alvin che seguirà i concorrenti direttamente dall'Honduras e sarà in collegamento con lo studio durante le sfide per eleggere il leader della settimana e le prove ricompensa che permetteranno ai naufraghi di ottenere dei piccoli premi.