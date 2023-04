Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, a Demir spetterà l'arduo compito di seppellire il corpo senza vita di Sevda. È stata Ümit a ucciderla, anche se l'intenzione della giovane era di colpire Demir, ma la donna gli ha fatto da scudo. Prima di seppellirla Demir le farà un ultimo saluto e si rammaricherà per come sono andate le cose.

Ümit vorrebbe uccidere Demir

La morte di Sevda sconvolgerà Demir e farà fatica a gestire ciò che sente. Sevda, ultimamente, lo stava tradendo, visto che stava spalleggiando Ümit nella sua vendetta contro di lui.

In passato, però, è stata come una seconda madre, una vera confidente e le voleva veramente tanto bene.

Sevda morirà proprio perché sarà Ümit a spararle, ma Demir non si metterà in contatto con la polizia, anzi custodirà il corpo senza vita della donna. In questo modo eviterà anche che la ragazza non finisca in prigione. In realtà Ümit voleva proprio uccidere Demir, ma il proiettile ha colpito la madre.

Züleyha inizia a sospettare la cosa

Demir, nei giorni seguenti, dovrà preoccuparsi di nascondere il corpo senza vita di Sevda e non sarà per niente facile. Dovrà fare tutto all'oscuro di Züleyha e della polizia, in più non farà altro che piangere la dipartita di quella che per lui è stata come una madre.

Züleyha potrebbe scoprirlo presto: una sera, dopo aver cenato insieme a Betül e Sermin, si renderà conto che nella macchina del marito c'è del sangue. Demir capirà che si deve sbarazzare del corpo di Sevda al più presto: se lo beccassero potrebbero pensare che sia stato lui a uccidere la donna.

Demir dice addio a Sevda

Così Demir si deciderà e seppellirà il corpo di Sevda, ma andrà incontro ad alcuni imprevisti.

In primis verrà quasi scoperto da una persona mentre sarà intento a mettere il cadavere della donna nel bagagliaio, poi sul tragitto verso il luogo della sepoltura dovrà passare anche un controllo della polizia, che per sua fortuna non scoprirà che ha una salma nel bagagliaio.

Arriverà nel luogo in cui vorrà seppellire Sevda, ma prima di farlo non riuscirà a smettere di piangere: sta già sopportando tanto dolore, in più deve seppellire una delle persone più importanti della sua vita.

Demir si sentirà in colpa per tutto quello che è successo, anche perché ha infranto la promessa che ha fatto al padre quando gli ha chiesto "prenditi cura di Sevda". Alla fine, invece, è stata proprio Sevda a dare la vita per Demir, proteggendolo da quel proiettile.

Prima di seppellirla Demir le darà un ultimo saluto: "Perdonami, non doveva finire così, ora puoi risposare in pace". In più le farà una promessa: proteggerà la figlia Ümit e farà in modo che non le possa accadere nulla.