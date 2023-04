Come finisce Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1? La settima stagione della soap riserva ancora puntate imperdibili che apriranno gli scenari per gli episodi previsti per il mese di settembre. Dalle anticipazioni pare ci siano diversi addii importanti, che non piaceranno affatto ai telespettatori. Che ne sarà di Agnese, dopo aver dato l'ultimo saluto al grande magazzino e decisa a trasferirsi a Londra? Anche Maria farà una scelta che riguarda il suo futuro in Australia accanto a Vito. Marco, invece, confesserà a Gemma di amarla ancora, rischiando di mandare all'aria le sue nozze con Roberto Landi.

E poi ancora, Marcello farà un grande regalo a Salvatore ma resterà spiazzato dal fatto che Ludovica e Ferdinando si sono sposati. Ci sarà poi molta apprensione per Gemma, che avrà un mancamento davanti alle Veneri.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni finale di stagione

L'ultima puntata de Il Paradiso delle signore è prevista per il 5 maggio e non mancheranno le sorprese. Vito ha problemi importanti nella sua azienda in Australia e deve per forza andare sul luogo per risolvere le grane che lo tormentano. Come fare però con la fidanzata, che diventerà la stilista del grande magazzino?

Sarà Maria a prendere una decisione sul suo futuro in Australia che influirà sulla sua vita. Ci aspetta dunque un addio nella soap?

Nel frattempo, Irene macchinerà un piano per mettere alla prova l'amore di Alfredo, che l'ha lasciata. Stavolta però, l'orgogliosa Cipriani potrebbe prendere un due di picche.

Il Paradiso delle signore 7 le trame delle ultime puntate

Agnese, dopo essere tornata a Milano, darà il suo addio al grande magazzino, tra la commozione di tutto lo staff.

La signora Amato vorrà trasferirsi in Inghilterra, anche se Armando non sembrerà essere d'accordo. Tuttavia, non essendo disposto a lasciare la donna che ama, Ferraris prenderà una decisione sul suo futuro. Armando e Agnese usciranno di scena nell'ottava stagione della soap?

Continuando con le trame delle ultime puntate, vedremo Marcello tornare a Milano con il segreto di Adelaide.

Qui, pagherà le ultime quote per la Caffetteria, facendo un bel regalo a Salvatore. Barbieri avrà tuttavia una brutta sorpresa quando scoprirà che Ludovica e Torrebruna si sono sposati.

Come finisce Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

E poi ancora, Gemma avrà un mancamento davanti alle Veneri. Sarà così costretta a svelare di essere incinta. Marco, dopo aver saputo che il bambino è suo, le confesserà di essere ancora innamorato di lei, rischiando di mandare a monte le nozze con Roberto.

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che emergerà la verità sul coinvolgimento di Tancredi nell'incendio che distrusse la fabbrica Frigerio, dopo che Conti avrà incontrato una persona determinante per arrivare al bandolo della matassa.