Nelle ultime ore sta emergendo un retroscena riguardo all'Isola dei Famosi 2023. Stando a quanto riportato dal sito TvBlog, durante la prima puntata del 17 aprile vi sarebbero stati dei momenti di tensione che hanno avuto come protagonisti la conduttrice Ilary Blasi ed Enrico Papi, uno dei due opinionisti del programma. Stando ai rumor, la conduttrice avrebbe domandato a chi di dovere di farlo 'tornare in carreggiata', nel corso di uno stacco pubblicitario. Questa indiscrezione è iniziata circolare sul web ieri mattina, lunedì 24 aprile 2023, ossia prima della diretta della seconda puntata.

Le presunte frizioni fra Ilary Blasi ed Enrico Papi durante la prima puntata

Non è emersa la motivazione che avrebbe portato alle presunte frizioni fra Ilary Blasi ed Enrico Papi nel corso di uno stacco pubblicitario della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023. Non è escluso che la conduttrice non abbia gradito l'eccessivo numero di interventi da parte di Enrico Papi, alla sua prima esperienza da opinionista, ruolo che condivide con Vladimir Luxuria. Per ora - comunque - non sono arrivate né conferme né smentite su quanto riportato dalle testate di Gossip in merito a questa presunta frizione.

Durante la prima serata in diretta, comunque, la conduttrice aveva presentato con un certo entusiasmo Enrico Papi, affermando fra le altre cose: "Per uno che va, c'è uno che arriva", domandandogli imoltre ironicamente se fosse pronto a essere il suo nuovo uomo, ricevendo una risposta affermativa.

Isola dei famosi, Marco Predolin perde il televoto contro Prestes e va in esilio

Intanto a L'Isola dei Famosi, nella serata di lunedì 24 aprile, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata. Nel televoto che era stato aperto la settimana scorsa fra Helena Prestes e Marco Predolin, il concorrente meno votato è stato il conduttore televisivo 72enne, il quale quindi è stato costretto ad abbandonare Playa Tosta e a trasferirsi in "esilio" sull'Isola di Sant'Elena.

"Non sono mai stato fortunello, mi sono sempre guadagnato tutto nella vita. Sono un po' Paperino, non come Gastone", ha commentato Marco Predolin dopo aver salutato i suoi compagni d'avventura.

Per quanto riguarda le nuove nomination, invece, nella serata sono finiti al televoto Nathaly Caldonazzo, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e Fiore Argento, che è stata nominata dal leader