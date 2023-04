Scoppia il caos a L'isola dei famosi dopo la messa in onda della seconda puntata. A tenere banco non sono tanto le dinamiche tra i concorrenti che vivono la loro esperienza in Honduras, bensì i momenti di tensione in studio tra la conduttrice Ilary Blasi e l'opinionista Enrico Papi.

A quanto pare il clima non sarebbe dei migliori e un episodio in particolare avrebbe scatenato l'ira non solo della conduttrice, ma anche del gruppo di lavoro del Reality Show, tanto che Papi potrebbe lasciare il cast del reality show.

Nervi tesi a L'isola dei famosi tra Enrico Papi e Ilary Blasi

L'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2023 è tornato in onda in prima serata su Canale 5 con buoni ascolti.

Dopo il gran finale del Grande Fratello Vip, Mediaset ha scelto di puntare di nuovo sul reality show della sopravvivenza e gli ascolti stanno dimostrando che il pubblico sta gradendo la nuova edizione.

Sono quasi tre milioni gli spettatori che hanno seguito le prime due puntate di questa nuova edizione, in grado di totalizzare il 23% di share e picchi del 34%.

Alla luce degli ottimi ascolti sono tanti gli spettatori che in queste settimane hanno notato lo scarso feeling tra Ilary Blasi e il nuovo opinionista Enrico Papi, che ha preso il posto di Nicola Savino.

Enrico Papi a rischio uscita dal cast de L'isola dei famosi 2023?

Un clima decisamente frizzante tra i due protagonisti del reality show, sottolineato anche delle frecciatine che spesso e volentieri si scambiano in diretta.

Secondo quanto riportato da The Pipol Gossip ci sarebbe stato un episodio che avrebbe scatenato un bel po' di malcontento anche nel gruppo di lavoro del reality.

Durante la seconda puntata, prima del verdetto dell'eliminato, Papi ha strappato dalle mani della conduttrice la busta contenente il nome del naufrago eliminato dal gioco, al punto da rovinare un momento liturgico nella storia del programma.

'Mancanza di rispetto in studio', il retroscena su Enrico Papi all'Isola dei famosi

"Le critiche feroci e la mancanza di rispetto in studio stanno scaldando gli animi", è stato rivelato dal portale gestito da Gabriele Parpiglia.

"Non è escluso che lo stesso Enrico Papi possa abbandonare già da lunedì. Le riunioni accesissime sono in corso", fa sapere ancora il portale di gossip, mettendo così in dubbio la presenza dell'opinionista nella prossima puntata dell'Isola dei famosi.

Cosa succederà a questo punto? Ci sarà un cambio-cast in corso d'opera?