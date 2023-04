Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda domenica 16 aprile con un triplo appuntamento (a partire dalle ore 15:00 alle 16:30), le nozze tra Hunkar e Fekeli saranno alle porte e nessuno dei componenti delle rispettive famiglie vorrà parteciparvi. Tuttavia, Saniye sarà l'unica eccezione che deciderà di recarsi dalla signora Yaman per aiutarla durante i preparativi per il matrimonio. Successivamente, anche Zuleyha sceglierà di presenziare alla cerimonia, ma lo farà con un unico scopo: boicottare le nozze di sua suocera.

Infatti, la signorina Altun racconterà ad Ali Rahmet tutte le cattiverie finora inflittole dalla donna che sta per sposare. Pertanto, il padrino di Yilmaz manderà a monte il proprio matrimonio con la matrona di Cukurova e la mancata celebrazione sarà oggetto di molti pettegolezzi in città. Infine, la moglie di Demir racconterà a Sabahattin quanto è accaduto, ma Mujgan origlierà la loro conversazione scoprendo una verità molto toccante.

Hunkar e Fekeli sono pronti a celebrare il loro matrimonio

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Hunkar e Fekeli saranno pronti a celebrare il loro matrimonio da soli, poiché nessun componente delle due famiglie vorrà prendere parte all'evento, né Yilmaz, né tantomeno Demir.

Infatti, il primo non accetterà la scelta del suo padrino di sposare la donna che gli ha rovinato la vita, mentre il secondo non riuscirà a credere alla versione di Fekeli sull'omicidio del padre Adnan e continuerà a ritenerlo colpevole. Saniye, però, contrariamente alle richieste del marito, deciderà di recarsi alla casa in campagna per aiutare la sua signora durante i preparativi del matrimonio.

Zuleyha boicotta le nozze della signora Yaman in Terra Amara

Successivamente, anche Zuleyha deciderà di presenziare alle nozze di Fekeli e Hunkar, ma lo farà con l'unico scopo di impedire che il matrimonio venga celebrato. Infatti, la signorina Altun si recherà dallo sposo e gli confiderà tutte le cattiverie che sua suocera le ha inflitto nel corso di questi anni.

Nello specifico, la donna confesserà ad Ali Rahmet di essere stata costretta dalla signora Yaman a sposare suo figlio per salvare la vita di Yilmaz. Inoltre, la moglie di Demir racconterà anche di essere stata più volte fatta prigioniera in casa sua, di essere stata rinchiusa in un manicomio e dell'allontanamento da suo figlio. Tuttavia, la ragazza non ammetterà la verità sulla paternità di Adnan, poiché questo potrebbe compromettere la tranquillità delle due famiglie.

Mujgan apprende che Yilmaz è il vero padre di Adnan

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Fekeli, dopo essere venuto a conoscenza di tutto quanto, deciderà di mandare a monte il suo matrimonio con Hunkar e la mancata celebrazione sarà oggetto di molti pettegolezzi a Cukurova.

Nel frattempo, Zuleyha sfogherà tutto il suo malessere con il dottore Sabahattin raccontandogli quanto accaduto con Fekeli, ma confesserà all'uomo di non aver rivelato che Adnan è figlio di Yilmaz per evitare reazioni violente da parte delle due famiglie. Infine, Mujgan, per puro caso, si recherà dal marito di Sermin e origlierà tutta la conversazione apprendendo la verità sulla paternità di suo marito.