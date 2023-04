Da venerdì 28 aprile e per alcune puntate, sul bancone di Striscia la notizia, arriva Marcia Thereza Araujo Barros. A causa di un'indisposizione, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Mediaset, la velina Cosmary Fasanelli, ex allieva del talent Amici di Maria De Filippi, è costretta ad un momentaneo stop.

Cosmary Fasanelli: pausa forzata dal tg satirico di Antonio Ricci

Come si legge sempre nel comunicato, l'assenza di Cosmary Fasanelli sarà momentanea e sempre la produzione di Mediaset scrive: "Cosmary sta bene, e in attesa di tornare a Striscia, seguirà il programma da casa".

E proprio a Striscia non mancheranno le famose rubriche e interessanti inchieste portate avanti dagli inviati. Questa sera, infatti, ci sarà un nuovo capitolo dell'inchiesta di Luca Abete riguardante diversi articoli in vista dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Pare infatti, in base a quanto scoperto dall'inviato, che alcuni li starebbero acquistando utilizzando i sussidi del reddito di cittadinanza. Al timone, come sempre, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, da poco diventata nonna del piccolo Cesare.

Chi è Marcia Thereza Araujo Barros: nuova velina momentanea di Striscia la notizia?

Marcia Thereza Araujo Barros è una modella italo-brasiliana di 24 anni. Si è vista per la prima volta in televisione ad ottobre a Paperissima Sprint, accanto al Gabbibbo e alla conduttrice Roberta Lanfranchi.

Riguardo la sua vita sentimentale, si sa che è fidanzata con Jacopo Balladelli che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Marcia è molto attiva e seguita sui social. Su Instagram in particolare ha più di 16 mila followers. Tra l'altro, l'abbiamo già vista sul bancone di Striscia la notizia lo scorso dicembre 2022, quando sempre per sostituire Cosmary Fasanelli fu "velina per un giorno".

Chi è Cosmary Fasanelli, velina per un po' assente dal tg satirico?

Cosmary Fasanelli è nata nel 2000 ed è originaria di Brindisi. Appassionata anche di sport, si dedica alla danza da quando ha 3 anni e mezzo. Ha esordito, la prima volta in tv, nel 2017, a Tu si que vales. A 18 anni si è trasferita a Milano iniziando a partecipare in veste sempre di ballerina a diversi programmi e show televisivi.

Molto seguita anche lei sui social, con più di trecento mila followers sul suo profilo Instagram ufficiale, riguardo la sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è fidanzata con il ballerino di latino americano Nunzio Stancampiano. I due si sono conosciuti nella scuola di Amici, dove entrambi sono stati allievi, lo scorso anno. Tuttavia, la scintilla è scattata nei mesi successivi dalla fine del talent e sul finire del 2022 è arrivata la prima foto insieme.