Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, trasmessa per al prima volta nel nostro paese il 5 giugno 2006 su Canale 5. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 aprile 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla delusione di Josie per la reazione di Paul, sul bacio fra Cornelia e Robert, sulla proposta di matrimonio di quest'ultimo ad Ariane, sui problemi di convivenza dei Sonnbichler e sulla fine della storia d'amore fra Erik e Cornelia.

Ariane ricatta Robert

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Constanze intuirà che Josie sa dove sia il nascondiglio di Paul e deciderà di seguirla per raggiungere il fidanzato. Lì, la cuoca riuscirà grazie ad un escamotage a togliere Lindbergh da una situazione imbarazzante. Nonostante ciò, quest'ultimo non la ringrazierà per il suo aiuto, anzi l'accuserà di aver peggiorato la sua situazione. A quel punto, la giovane si sentirà tanto ferita dalle parole dal suo amato da decidere di allontanarsi da lui. Cornelia e Robert avranno un durissimo confronto in cui Saalfeld ammetterà di essere ancora innamorato della "sorella", finendo per baciarla appassionatamente. Dopo di che, i due presunti fratelli decideranno di comportarsi in maniera diversa con i rispettivi compagni.

Robert, infatti, deciderà di non rivelare ad Ariane di aver baciato Cornelia, mentre quest'ultima confesserà tutto ad Erik. Sconvolto per le parole della compagna, Vogt si sfogherà subito con Ariane. Saputo ciò, Ariane affronterà Robert e gli chiederà spiegazioni. Intuendo di essere sul punto di perdere Saalfeld, Ariane lo minaccerà di andarsene dal Furstenhof e di portare via il loro bambino.

Le parole della donna porteranno Robert a farle una proposta di matrimonio.

Yvonne prova a conquistare Christoph

Vanessa sarà al settimo cielo all'idea di creare una famiglia con Max e deciderà di cercare una casa nei dintorni per poter andare a viverci con il fidanzato. Alfons ed Hildegard saranno costretti a gestire i problemi creati da un vicino fastidioso.

Per questo motivo, i coniugi Sonnbichler saranno costretti a chiedere aiuto a Constanze. Yvonne riuscirà ad avere con l'inganno un appuntamento con Christoph. Quest'ultimo, però, sarà molto infastidito dalle avance della donna e la pianterà in asso, andandosene. Triste per i suoi fallimenti, la donna si ritroverà a sfogare i propri dolori con Erik al bar, anch'egli sofferente. Fra una parola e l'altra si riaccenderà fra di loro la vecchia passione che li spingerà a baciarsi davanti a Cornelia. In questo modo, la donna si renderà conto di amare Robert e lascerà il compagno. Alla notizia, Erik ne sarà devastato. Nonostante ciò, Vogt deciderà insieme ad Yvonne di non raccontare del bacio alla figlia Josie che lo scoprirà comunque.

Henning verrà a sapere che i suoi genitori stanno arrivando al Furstenhof. Convinto che loro possano non accettare Shirin, il giovane cercherà di allontanarla dall'hotel con una scusa. Alla fine la giovane scoprirà tutto.