Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore relative agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 aprile al 6 maggio 2023 su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Hennig e Shirin fanno pace

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Henning e Shirin riusciranno a chiarire pubblicamente il malinteso riguardante il loro presunto fidanzamento. Nonostante ciò, i problemi per loro non finiranno, anzi saranno destinati ad aumentare. La situazione, infatti, peggiorerà quando i genitori del sommelier scopriranno che Shirin lavora come donna di pulizia dell'hotel.

A quel punto, il padre di Henning deciderà di prendere provvedimenti e di chiedere chiaramente a Ceylan di lasciare il figlio. Shirin rimarrà molto colpita dalle parole dell'uomo e inizierà a riflettere se accettare o meno la sua richiesta.

Ariane inganna Robert

Ariane annuncerà a Robert di non aver perso il bambino dopo una caduta in cortile, rendendolo molto felice. Dopodiché farà di tutto per far credere al compagno che a spingerla dalle scale sia stata Cornelia. Robert crederà alle parole della giovane Kalenberg e deciderà di chiudere definitivamente ogni rapporto con la sorella.

Nel frattempo, Werner sarà molto felice nello scoprire che Christoph è riuscito finalmente a rintracciare Karl.

L'unico problema è che l'albergatore non ha il denaro necessario per pagare la video confessione dell'uomo in cui accusa l'ex moglie di tentato omicidio. Per sopperire a tale problema, Werner deciderà di vendere per finta le sue azioni a Robert: s comprarle sarà Ariane.

Josie viene invitata dal padre a stare lontana da Paul

Josie tenterà di dimenticare le sue sofferenze d'amore, facendo una bella escursione nella natura.

Nel mezzo della sua passeggiata nei boschi però si imbatterà in Paul e Costanze. Nel tentativo di evitarli, Josie perderà i suoi occhiali e finirà nei guai, rovinando la gita romantica della coppia. Tornata in hotel, la giovane verrà invitata dal padre a stare lontana da Paul. Più tardi, Josie riuscirà a impedire all'ultimo istante che il padre riveli a Paul che lei lo ama.

Intanto Vanessa sarà costretta a rinunciare alla casa dei suoi sogni a causa di brutto litigio con un vicino di casa. Saputo ciò, Rosalie deciderà di aiutarla per poi pentirsene poco dopo.

Si avvicina il matrimonio di Robert e Ariane

Yvonne continuerà a tenterà di conquistare Christoph, arrivando anche ad aggiungere dell'alcol in uno dei suoi drink. L'albergatore se ne accorgerà e si arrabbierà molto, arrivando a licenziarla in tronco. Disperata all'idea di aver perso il suo lavoro, la donna si presenterà nell'ufficio di Christoph, dove avrà modo di ascoltare di nascosto una sua conversazione privata.

Infine si avvicina il giorno del matrimonio fra Robert e Ariane e quest'ultima sarà impegnata nei preparativi delle nozze, senza sapere che Werner e Christoph stanno tramando per sabotare la cerimonia.