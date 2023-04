Che cosa succede nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4 nelle prossime settimane? Ariane pensa di aver incastrato Robert, ma le cose non andranno secondo i suoi piani. Le anticipazioni svelano infatti che Christoph origlierà una sua conversazione con Erik, nella quale emergerà la verità sulla gravidanza. Ormai messa alle strette, Kalemberg non potrà fare altrimenti che confessare tutto a Robert. Come è ben facile immaginare, lui si arrabbierà moltissimo e si allontanerà, lasciando Ariane nella completa disperazione. Nel frattempo, Paul non smetterà di pensare alla morte di Manuela e, inaspettatamente, sua nonna gli farà visita per chiarire una volta per tutte le faccenda.

Lia, invece, non ne potrà più della presenza di Ariane e così commetterà un passo falso che potrebbe costarle molto caro.

Tempesta d'amore trame nuove puntate: torna la nonna di Paul

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore ci sarà il ritorno della nonna di Paul, Anna, che riterrà opportuno soggiornare per qualche tempo al Fürstenhof per affrontare una volta per tutte la verità sulla morte accidentale di Manuela. I sensi di colpa la tormentano da troppo tempo e così avrà in mente di parlare con Henning. Peccato che lui non avrà alcuna comprensione, facendola soffrire ancora di più con le sue illazioni.

Nel frattempo, Andrè viene contattato da un notaio perché ha ereditato una somma da un certo Winter, che scopre essere molto ricco.

Esaltato dalla notizia, regalerà una bicicletta a Bettina, innamorata di lui. Il povero Andrè non sa però di essere finito in un grosso guaio.

Anticipazioni di Tempesta d'amore: Ariane riesce a uscire di prigione

Dopo che i suoi inganni verranno alla luce, Ariane verrà arrestata e si dispererà in prigione ma, grazie alla sua intuizione, riuscirà a mettere le mani sul pc dell'hotel, scoprendo un interessante retroscena su Christoph, che sarà costretto a farla uscire dalla sua cella, respingendo ogni accusa.

Robert e Lia verranno a sapere della scarcerazione di Ariane e si sentiranno entrambi in pericolo. Nelle prossime puntate, la tensione sarà alle stelle. Durante una passeggiata, Lia sentirà uno sparo e si troverà davanti Ariane, alla quale spruzzerà dello spray al peperoncino in faccia.

Ovviamente, Kalemberg coglierà l'occasione al volo per denunciare Lia e così chiederà aiuto legale a Constanze e ne approfitterà per umiliarla: se vuole che ritiri la sua denuncia, dovrà scusarsi personalmente con lei. Robert consiglierà Lia di ascoltare la richiesta di Ariane per non peggiorare la situazione ma la giovane non riuscirà proprio ad abbassare la testa per l'ennesima volta.