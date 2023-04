Il futuro di Ariane nelle nuove puntate italiane di Tempesta d'amore è buio. Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano infatti che Christoph la metterà sotto pressione, portandola a raccontare la verità sulla sua gravidanza. Robert verrà a sapere tutto e si allontanerà da lei, sentendosi preso in giro. Nel frattempo, ci saranno sviluppi anche per quanto riguarda Lia e Robert, che credono di essere fratelli per colpa delle macchinazioni della perfida Ariane: che cosa succederà?

Tempesta d'amore trame italiane su Rete 4: le nuove anticipazioni

Nelle puntate della soap che andranno in onda nel mese di maggio Ariane svelerà la verità sulla sua gravidanza dopo aver spezzato il cuore al povero Erik. A costringerla a raccontare tutto a Robert sarà proprio Christoph, anche se non riuscirà a metterla definitivamente con le spalle al muro.

Quel che è certo è che Robert non vorrà più saperne di Ariane che, disperata, giurerà vendetta ai danni di Christoph, artefice della sua sconfitta.

Come se non bastasse, Ariane noterà un momento di vicinanza tra Robert e Lia, e ne rimarrà profondamente turbata. A quel punto, maturerà una pericolosa decisione.

Anticipazioni di Tempesta d'amore puntate italiane

In seguito a ciò, Ariane si confiderà con Werner, che farà una dichiarazione alla polizia. In un momento del tutto inaspettato, la biondina verrà arrestata e portata in carcere. Nella sua cella, Ariane non potrà fare altro che disperarsi e meditare vendetta.

Intanto, Josie si lascerà andare a un pianto liberatorio al lavoro, pensando agli ultimi avvenimenti con Paul.

Gerry continuerà con i preparativi per trasferirsi con Erik, nonostante Max non sia d'accordo.

L'arresto di Ariane metterà nei guai Josie: ora chi pagherà il suo corso di formazione come sommelier del cioccolato? Inaspettatamente, ecco che Erik si offrirà di finanziare il suo progetto.

Ariane arrestata, Lia e Robert scoprono di non essere fratelli? Tempesta d'amore anticipazioni

Non sarà semplice per Ariane accettare l'idea di restare in carcere e supplicherà Robert di venire a farle visita. Lui accetterà, ma si recherà nella sua cella per ben altri motivi che la spiazzeranno non poco.

Anche se Lia non vuole nutrire troppe speranze, non riesce a liberarsi dal pensiero fisso che, dopotutto, potrebbe non essere la sorella di Robert e che in realtà ci sia lo zampino di Ariane. I due continueranno a indagare sul loro reale legame e verranno presto a conoscenza della verità.

Ricordiamo che Tempesta d'amore va in onda su Rete 4 nella fascia preserale e che tutte le puntate possono essere riviste in replica accedendo al portale di Mediaset Infinity.