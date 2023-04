Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler per ciò che concerne gli episodi dal 24 al 30 aprile raccontano che Constanze continuerà a prendere in giro Josie e i sentimenti che la ragazza prova per Paul, mentre Ariane verrà arrestata con l'accusa di omicidio. Henning, intanto, non si rassegnerà a separarsi da Shirin, nel frattempo Robert darà il bentornato al padre Werner nell'appartamento di Saalfeld. Christoph, infine, accetterà di cenare con Yvonne, ma tale pasto serale sarà interrotto dal ritorno della dark lady.

Constanze non smetterà di prendere in giro Josie e i suoi sentimenti per Paul, dicendo all'aspirante cuoca che ha un partner che le ha da poco scritto una lettera.

L'avvocatessa, successivamente, si renderà conto che la missiva non proviene dall'amica della giovane Klee, così penserà bene di spiegare tale menzogna a Lindbergh.

Ariane, intanto, si dichiarerà innocente dinanzi a Robert, ma la donna verrà arrestata dalla polizia pochi istanti più tardi con l'accusa di omicidio.

Complice l'inatteso arresto della fidanzata, il giovane albergatore aprirà finalmente gli occhi sulla dark lady, prendendo coscienza che suo padre ha sempre avuto ragione a riguardo, quindi deciderà di far pace col genitore.

Robert, inoltre, capirà di aver agito malamente nei riguardi di Cornelia e farà ammenda con la stessa.

Henning, invece, non riuscirà a rassegnarsi dinanzi alla separazione da Shirin ma l'estetista, anziché riconciliarsi col sommelier, preferirà lasciarsi consolare da Gerry.

Ceylan si troverà poco dopo davanti al padre di Henning, quindi lo affronterà sul ricatto subito, ma mentre i due avranno uno scambio di vedute ecco che il giovane von Thalheim si paleserà di fronte a loro.

Kalenberg sarà rilasciata per mancanza di prove

Robert, dopo aver chiesto scusa alla madre di Benni, darà il bentornato a Werner nell'appartamento di Saalfeld, ma poco dopo Ariane tornerà in quanto rilasciata per assenza di prove.

Il rilascio della dark lady inizialmente non sembrerà una minaccia agli occhi di Werner e Christoph, ma i due albergatori dovranno fare i conti con una cocente delusione.

Christoph, grazie al completamento della missione, accetterà di cenare insieme a Yvonne, ma il pasto serale tra i due verrà interrotto bruscamente dal ritorno di Ariane in hotel.

La signora Klee, inoltre, si spaventerà parecchio quando Christoph e Werner daranno vita a una riunione lampo.

Josie, in ultimo, dirà a Paul che Gerry è il suo partner segreto, sebbene l'assistente di André si renda conto di non riuscire bene a dire così tante menzogne. Quando, però, Klee scoprirà che è stata l'amica Shirin a inventare il finto fidanzato riuscirà finalmente a stare al gioco.