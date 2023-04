Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 23 aprile, saranno diversi gli avvenimenti che scuoteranno le vite dei protagonisti di Cukurova e che terranno incollati i numerosi fan della serie. In particolare Zuleyha farà saltare il matrimonio tra Hunkar e Fekeli e Cetin sparerà al suo rivale in amore Rustem.

La soap va in onda alle ore 14:10 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica viene trasmessa a partire dalle 15.

Terra Amara dal 17 al 20 aprile: salta il matrimonio tra Hunkar e Fekeli

Le nozze tra Hunkar e Fekeli finalmente si potranno concretizzare, anche se le due famiglie non hanno la minima intenzione di partecipare al matrimonio. Le uniche eccezioni saranno rappresentate da Saniye, che aiuterà la sposa nei preparativi, e da Zuleyha, che sarà ben lieta di rivelare allo sposo alcune scomode verità. La ragazza racconterà senza indugi ad Ali Rahmet le situazioni gravi che ha vissuto per colpa della suocera, come la prigionia in casa, il ricovero in manicomio e la lontananza da Adnan. La sola cosa importante che Zuleyha tralascerà sarà quella di ammettere che suo figlio in realtà è di Yilmaz.

Il racconto di Zuleyha a Fekeli farà saltare il matrimonio tra l'uomo ed Hunkar, oltre a scatenare le dicerie sull'accaduto all'interno della città.

Zuleyha subito dopo rivelerà a Sabahattin la sua conversazione con Fekeli, ammetterà anche di non essersela sentita di rivelare la paternità di suo figlio, che è a tutti gli effetti di Yilmaz. Per puro caso tale conversazione sarà ascoltata da Mujgan, la donna apprenderà la notizia e piomberà nella disperazione. Nel frattempo Behice farà in modo di riavvicinare Yilmaz e Mujgan, anche se quest'ultima vorrà il prima possibile porre a suo marito la questione relativa ad Adnan.

Intanto gli Yaman saranno sempre più presi dai loro dissidi interni, Hunkar affronterà in maniera netta e risoluta suo figlio e Zuleyha avrà il suo da fare per resistere alla rabbia di Demir nei suoi confronti. Anche Mujgan non vivrà affatto bene alcune situazioni, soprattutto quando vedrà Yilmaz abbracciare Adnan. Behice, Sermin e Hatip avranno una conversazione molto riservata, attraverso la quale spareranno a zero contro gli Yaman.

Gulten prenderà la decisone di voler sposare Rustem, a niente serviranno le opere di convincimento da parte di Saniye, Hunkar e Zuleyha, la donna rimarrà della sua idea anche se l'uomo è più grande di lei e ha tre figli.

Proprio in occasione della cerimonia di fidanzamento tra Gulten e Rustem, quest'ultimo verrà colpito con un colpo d'arma da fuoco da Cetin che finirà in carcere. La ragazza andrà a trovarlo in prigione e gli confesserà tutto il suo amore promettendo di aspettarlo. Nel frattempo Hatip deciderà di candidarsi alla guida della camera di commercio e riuscirà anche ad avere la meglio nei confronti di Demir e Hunkar. In occasione del trentacinquesimo anniversario dell'azienda Sermin accuserà Demir di voler offuscare il ricordo del co-fondatore, vale a dire suo padre Serafettin.

Terra Amara dal 21 al 23 aprile: Saniye accetta la relazione tra Cetin e Gulten

Sermin verrà attaccata violentemente da Nanciye, quest'ultima rivelerà a tutti che il suo gesto si è reso necessario dopo aver visto la donna compiere adulterio con Hatip. Nel frattempo Yilmaz avrà un colloquio con Fekeli durante il quale chiederà consigli riguardo un'importante proposta lavorativa che potrebbe mettere in difficoltà gli Yaman.

La lite in occasione dei festeggiamenti dell'anniversario dell'azienda finirà sui giornali, Demir sarà intento a escogitare un piano per cercare di bloccare Sermin. Saniye indagherà su ciò che riterrà un mistero, vale a dire la possibilità che Hunkar stia nascondendo delle cose che riguardano a Gulten.

Hunkar messa alle strette racconterà tutta la verità e Saniye scossa dalle rivelazioni accetterà di buon grado la relazione tra Cetin e Gulten. Mujgan, intanto, sopporterà sempre meno la presenza di Zuleyha e chiederà senza mezzi termini a Yilmaz di allontanarla dalla sua vita.

La carrozzina ordinata da Yilmaz per suo figlio subirà un errore di spedizione e arriverà niente meno che a Zuleyha. La donna la utilizzerà ma una volta capito l'errore la farà recapitare a Mujgan, che però piuttosto stizzita la riporterà di nuovo dalla sua rivale. Tutto ciò dimostrerà ancora una volta che è davvero complessa la convivenza tra gli Yaman e gli Akkaya.