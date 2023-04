Continuano ad appassionare i nuovi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda a maggio raccontano che Mujgan sarà in ansia per il piccolo Karem Ali, innescando un senso di profonda frustrazione in Yilmaz. Per forza di cose, la donna dovrà allontanarsi di casa e raccomanderà al marito di vegliare sul piccolo. Un imprevisto la costringerà a tardare e, quando rientrerà a casa, si troverà davanti a una scena che la spiazzerà. Nel frattempo, Demir si troverà sospeso tra la vita e la morte mentre Hunkar avrà sempre più timore che la verità sulla paternità di Adnan possa venire a galla.

Terra amara trame nuove puntate maggio

Nelle prossime puntate della soap Mujgan dovrà assentarsi per firmare dei documenti importanti e, anche se non si fiderà completamente, lascerà Karem Ali a Yilmaz, che le prometterà di occuparsi di lui, invitandola a tranquillizzarsi.

Purtroppo, durante il tragitto, la ruota della macchina di Mujgan si bucherà, costringendola a rientrare con un bel po' di ritardo rispetto all'orario previsto.

Una volta che sarà alla villa, Mujgan vedrà una scena che la spiazzerà: Zuleyha sta allattando personalmente il piccolo Karem, visto che ha rifiutato il biberon. Yilmaz proverà a giustificarsi ma senza risultato.

Terra amara prossimi episodi, le anticipazioni di maggio

Nel frattempo, Hunkar avrà paura che venga a galla la verità sulla reale paternità del piccolo Adnan e così avrà un'idea che potrebbe salvare l'onore della sua famiglia.

Nei nuovi episodi di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5, Hunkar consiglierà a Demir di intestare tutti i suoi beni a Leyla.

Peccato che la sua idea venga bocciata sul nascere.

Intanto, Demir verrà a sapere che il suo rivale è il nuovo proprietario dei terreni che aveva messo da poco in vendita. La sua furia sarà incontenibile.

Cosa succede nelle nuove puntate di Terra amara: Demir rischia la morte

Nelle prossime puntate, oltre alla drammatica morte di Fekeli ci sarà anche un altro protagonista che rischierà di perdere la vita.

Si tratta di Demir che, durante un viaggio in macchina per raggiungere Yilmaz e sfogare contro di lui la sua rabbia per aver scoperto che ha acquistato i terreni messi in vendita, finirà con la vettura sull'orlo di un precipizio.

Un solo movimento sbagliato e Demir potrebbe morire precipitando nel burrone. Per fortuna, degli operai vedranno la scena e riusciranno a far retrocedere la macchina ancorandola a delle funi.

Ricordiamo che tutti gli episodi di Terra amara possono essere rivisti anche in replica dopo la messa in onda su Canale 5 accedendo al portale gratuito Mediaset Infinity.